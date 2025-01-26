Заработал новый законный способ заработать в России. Что надо знать о майнинге

Отметим, что система блокчейн позволяет отследить путь криптовалюты от момента ее возникновения в результате майнинга до конечного получателя через все криптокошельки, в которых она побывала. Криптокошельки являются анонимными, но действующие системы борьбы с отмыванием денег позволяют выявить подозрительные. При этом в большинстве случаев криптокошельки все равно продолжают оставаться анонимными. То есть в случае, когда российский импортер сам добыл криптовалюту либо приобрел ее после проверки, показавшей, что она чистая, никто не сможет установить ни название компании, ни государство, в котором находится криптокошелек.