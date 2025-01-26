Заработал новый законный способ заработать в России. Что надо знать о майнинге

В 2024 году власти приняли два закона, один из которых легализовал в стране майнинг (Федеральный закон от 08.08.2024 № 221-ФЗ), а другой позволил вести криптовалютные торги и внешнеторговые расчеты в рамках экспериментального правового режима (Федеральный закон от 08.07.2024 № 169-ФЗ).
До их принятия майнинг и использование криптовалют на территории РФ осуществлялось в основном вне правового поля. Одни россияне добывали биткоины или эфириумы и продавали их другим физлицам, конвертировали в валюту на иностранных криптобиржах. Другие покупали криптовалюту с целью инвестирования. Третьи занимались оказанием услуг по включению вычислительных мощностей в майнинг-пулы. При этом организаторы перечисляли долю каждого участника на их криптокошельки либо сами занимались конвертацией криптовалюты и распределением полученных таким образом доходов между участниками.
Кроме того, появившиеся крупные майнинговые фермы нуждались в серьезных инвестициях, но оставались вне закона.
Что изменилось
Нововведения в части майнинга вступили в силу с 1 ноября 2024 года. Они позволили легализовать на территории РФ деятельность по добыче криптовалют. Данное право появилось у юридических лиц и ИП после внесения их в специальный реестр. Физлица также могут заниматься майнингом. При этом им не требуется регистрация в реестре, но для них действуют лимиты энергопотребления.
На фоне принятия поправок в России существенно выросли продажи майнинговых ферм. Также на это оказал влияние резкий скачок цен на биткоин.
После вступления в силу изменений в части использования криптовалют в международных расчетах Банк России получил полномочия регулятора по вопросам экспериментальных правовых режимов, в рамках которых такие расчеты будут осуществляться первое время. Правительство России получило право вводить запрет на майнинг в отдельных регионах (пост. правительства РФ от 01.11.2024 № 1468, от 23.12.2024 № 1869).
Кроме того, власти ввели запрет на совмещение майнинга с деятельностью по производству, передаче, учету и продаже электроэнергии.
Цели изменений
Объемы майнинга в России являются достаточно большими. В 2024 году страна находилась в тройке лидеров добычи криптовалют. Топ-3 выглядит так:
- США — 35% (от общемирового объема майнинга);
- Казахстан — 18%;
- Россия — 11%.
Рассмотрим цели, которые преследовали российские власти при легализации таких серьезных объемов добычи криптовалют.
Увеличение доходов. Легализация майнинга позволит повысить доходную часть бюджета РФ. Все майнеры обязаны сообщать о своих криптокошельках в такие госорганы, как ФНС России, Росфинмониторинг и другие, а также платить налоги со своей деятельности.
Контроль и безопасность. Меры призваны помочь исключить использование майнинговых инструментов в ущерб России, пресечь грязные схемы отмывания денег и вывести из игры лиц, которые работают против интересов страны.
Обеспечение международных расчетов. Банки государств, которые являются торговыми партнерами России, сталкиваются с угрозой введения вторичных санкций со стороны Запада. Использование криптовалют может помочь избежать санкционных рисков.
Криптовалютные расчеты возможны, например, при оплате импорта из Индии, ОАЭ, Сингапура. В получении криптовалюты также может быть заинтересован Иран на фоне нехватки у него конвертируемой валюты.
Что касается Китая, то в 2024 году криптовалютные операции там признали формой отмывания денег, но на Гонконг данные ограничения не распространяются. Поэтому покупка продукции в Китае будет возможна через Гонконг.
Отметим, что система блокчейн позволяет отследить путь криптовалюты от момента ее возникновения в результате майнинга до конечного получателя через все криптокошельки, в которых она побывала. Криптокошельки являются анонимными, но действующие системы борьбы с отмыванием денег позволяют выявить подозрительные. При этом в большинстве случаев криптокошельки все равно продолжают оставаться анонимными. То есть в случае, когда российский импортер сам добыл криптовалюту либо приобрел ее после проверки, показавшей, что она чистая, никто не сможет установить ни название компании, ни государство, в котором находится криптокошелек.
Возможность энергетического экспорта. Поставки электроэнегиии из России в другие страны сейчас ограничиваются состоянием инфраструктуры и геополитическими событиями. При этом для майнинга достаточно избыточной генерации внутри страны и интернета для перевода добытой криптовалюты на любую криптобиржу. Таким образом, продажа цифровой валюты на иностранных криптобиржах будет эквивалентна экспорту потраченного на добычу электричества.
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