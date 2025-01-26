Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

OilPrice: cмогут ли США конкурировать с Россией и Катаром на китайском нефтегазовом рынке

Стремление Китая к энергетической безопасности и диверсификации источников энергоносителей, а также нестабильный экономический рост могут стать вескими причинами для того, чтобы вторая по величине экономика мира отказалась от энергетической сделки с администрацией Трампа, считает издание OilPrice.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Торговая война, начавшаяся между США и Китаем в 2018 году, уничтожила американский экспорт СПГ в Китай. Пекин ввел пошлины на сверхохлажденное топливо в ответ на пошлины США на китайские товары стоимостью в миллиарды долларов, говорится в статье.

Но, в 2020 году Трамп заключил с председателем КНР Си Цзиньпином торговое соглашение «Фаза 1», в соответствии с которым Китай в следующие два года должен был увеличить закупки американских товаров на 200 млрд долларов, включая промышленные товары, сельхозпродукцию и энергоносители.

Предполагалось, что Китай приобретет у США нефть, уголь и сжиженный природный газ на 52,4 млрд долларов. Однако пандемия Covid-19 помешала этим планам, и Китай смог закупить только треть от оговоренного объема американских энергоносителей.

Хотя еще до пандемии аналитики сомневались, что условия соглашения выполнимы.

С тех пор Китай диверсифицировал свой импорт энергоносителей. Он получает большие объемы трубопроводного газа из России с тех пор, как в конце 2019 года «Газпром» начал поставлять его по трубопроводу «Сила Сибири». Сейчас потоки достигли максимальной проектной мощности. А с 2022 года Китай стал крупнейшим покупателем дешевой российской нефти.

Однако Пекин подписал долгосрочные соглашения о поставках СПГ и с другими экспортерами, в том числе с американскими компаниями. Например, фирма Cheniere Energy заключила долгосрочное соглашение с китайской ENN о поставках СПГ с 2026 года на срок более 20 лет. Это вторая подобная сделка между Cheniere и ENN. Также у Китая есть соглашения с Катаром, вторым по величине экспортером СПГ в мире после США.

Сейчас вопрос заключается в том, что предпочтет Пекин: вступить в мирные торговые переговоры с США и увеличить импорт американских энергоносителей или настаивать на своей энергетической безопасности.

Трамп уже поручил торговому представителю США пересмотреть экономическое и торговое соглашение с Китаем, подписанное во время его первого президентского срока. Это позволит Вашингтону понять, действует ли Китай в соответствии с этим соглашением. После пересмотра торговый представитель «должен рекомендовать соответствующие действия, которые следует предпринять, вплоть до введения пошлин или других необходимых мер» в отношении Китая.

Однако стремление Пекина снизить свою зависимость от энергоресурсов США, долгосрочные контракты с другими игроками сырьевого рынка, развивающиеся энергетические отношения с Россией и Катаром создают проблемы для американских экспортеров энергоносителей.

А угрозы администрации Трампа Пекин может счесть недостаточными «стимулами» для увеличения закупок энергоносителей из США.

«Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail».