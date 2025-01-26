OilPrice: cмогут ли США конкурировать с Россией и Катаром на китайском нефтегазовом рынке

Однако Пекин подписал долгосрочные соглашения о поставках СПГ и с другими экспортерами, в том числе с американскими компаниями. Например, фирма Cheniere Energy заключила долгосрочное соглашение с китайской ENN о поставках СПГ с 2026 года на срок более 20 лет. Это вторая подобная сделка между Cheniere и ENN. Также у Китая есть соглашения с Катаром, вторым по величине экспортером СПГ в мире после США.