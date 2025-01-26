OilPrice: cмогут ли США конкурировать с Россией и Катаром на китайском нефтегазовом рынке

Торговая война, начавшаяся между США и Китаем в 2018 году, уничтожила американский экспорт СПГ в Китай. Пекин ввел пошлины на сверхохлажденное топливо в ответ на пошлины США на китайские товары стоимостью в миллиарды долларов, говорится в статье.
Но, в 2020 году Трамп заключил с председателем КНР Си Цзиньпином торговое соглашение «Фаза 1», в соответствии с которым Китай в следующие два года должен был увеличить закупки американских товаров на 200 млрд долларов, включая промышленные товары, сельхозпродукцию и энергоносители.
Хотя еще до пандемии аналитики сомневались, что условия соглашения выполнимы.
С тех пор Китай диверсифицировал свой импорт энергоносителей. Он получает большие объемы трубопроводного газа из России с тех пор, как в конце 2019 года «Газпром» начал поставлять его по трубопроводу «Сила Сибири». Сейчас потоки достигли максимальной проектной мощности. А с 2022 года Китай стал крупнейшим покупателем дешевой российской нефти.
Однако Пекин подписал долгосрочные соглашения о поставках СПГ и с другими экспортерами, в том числе с американскими компаниями. Например, фирма Cheniere Energy заключила долгосрочное соглашение с китайской ENN о поставках СПГ с 2026 года на срок более 20 лет. Это вторая подобная сделка между Cheniere и ENN. Также у Китая есть соглашения с Катаром, вторым по величине экспортером СПГ в мире после США.
Сейчас вопрос заключается в том, что предпочтет Пекин: вступить в мирные торговые переговоры с США и увеличить импорт американских энергоносителей или настаивать на своей энергетической безопасности.
Трамп уже поручил торговому представителю США пересмотреть экономическое и торговое соглашение с Китаем, подписанное во время его первого президентского срока. Это позволит Вашингтону понять, действует ли Китай в соответствии с этим соглашением. После пересмотра торговый представитель «должен рекомендовать соответствующие действия, которые следует предпринять, вплоть до введения пошлин или других необходимых мер» в отношении Китая.
А угрозы администрации Трампа Пекин может счесть недостаточными «стимулами» для увеличения закупок энергоносителей из США.
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