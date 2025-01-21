Торговая война Китая и США: как Дональд Трамп решил побороться со второй экономикой мира

Выгоды же для Китая были колоссальными: с 2001 по 2018 год ВВП Китая вырос в 5 раз в реальном выражении. Кстати, тогда же Китай начал скупать госдолг США. Это, с одной стороны, помогало поддерживать юань на низком уровне для бОльшего объема экспорта, с другой — укрепляло экономику США, чтобы покупательная способность рынка сбыта не падала. Кроме того, для Поднебесной это было надежным способом размещения собственных резервов. К 2018 году крупнейшим кредитором США являлся именно Китай, которому Штаты были должны около 18% от внешнего долга в $6,3 трлн.