Торговая война Китая и США: как Дональд Трамп решил побороться со второй экономикой мира

Что позволено Юпитеру, не позволено быку.
крылатое латинское выражение.
Несмотря на идеологическое противостояние США и Китая, экономики стран переплелись и больше напоминают то, что немцы называют Kabelsalat — сильно запутывающиеся провода, которые сложно распутать.
Дональд Трамп, избранный в 2016 году, плотную связь решил даже не распутать, а попросту разрубить, открыто начав одну из главных экономических противостояний современности — торговую войну между США и Китаем. Как конфликт зародился, протекал, к чему уже привел и к чему еще может привести с вновь избранным Трампом — объясняют аналитики Market Power.
Главное — баланс.
Относительно недавно Америка и Китай были главными торговыми партнерами и получали большую выгоду от сотрудничества. В конце 2001 года Китай вступает во Всемирную торговую организацию — ВТО — и открывает себе двери к глобальной торговле.
Тогда США смотрит на это с одобрением: президент Билл Клинтон и его советники заявляют, что включение Китая в глобальную экономическую систему не только принесет пользу Америке, но и поставит Китай на демократические рельсы. И правда, для вступления в ВТО Пекин обязался провести широкий список экономических реформ, направленных на прозрачность и либерализацию экономики, а также защиту интеллектуальной собственности.
Сотрудничество выглядело более чем перспективным.
США — экономический лидер с большим населением — стал ключевым рынком для китайского экспорта. Собственным производством все потребности не закрыть, а дешевые китайские товары поддерживали американского потребителя и помогали сдерживать инфляцию. Благодаря торговле между странами с 2000 по 2007 годы каждая семья в США увеличила годовую покупательскую способность на $1500.
Американские компании-гиганты, в свою очередь, получили доступ к дешевому производству в Китае — издержки снизились, а прибыль возросла.
Выгоды же для Китая были колоссальными: с 2001 по 2018 год ВВП Китая вырос в 5 раз в реальном выражении. Кстати, тогда же Китай начал скупать госдолг США. Это, с одной стороны, помогало поддерживать юань на низком уровне для бОльшего объема экспорта, с другой — укрепляло экономику США, чтобы покупательная способность рынка сбыта не падала. Кроме того, для Поднебесной это было надежным способом размещения собственных резервов. К 2018 году крупнейшим кредитором США являлся именно Китай, которому Штаты были должны около 18% от внешнего долга в $6,3 трлн.
А минусы? Само собой! Первыми забеспокоились американские профсоюзы. За дешевый рабочий китайский рынок с 1991 по 2011 год США заплатили потерей 6 миллионов рабочих мест в обрабатывающей промышленности. Впрочем, технологические достижения по автоматизации рабочих процессов в этот период тоже активно развивались, и кто вытеснил американцев — дешевая китайская сила или прогресс — вопрос спорный, но явление окрестили «китайским шоком».
Между тем внешнеторговый дефицит США с Китаем неуклонно рос. По большей части именно этот показатель и стал отправной точкой в торговой войне. Проще говоря, США покупали из Поднебесной гораздо больше товаров, чем продавали в ответ.
Почему это важно? Давайте рассмотрим на примере. В 2018 году общий импорт товаров и услуг США составил $3,2 трлн с крупнейшим партнером в лице Китая с долей 17%. Американский экспорт в том же периоде составил всего $2,5 трлн, в котором Китай занимает скромные 7,2%.
Получается, на каждый доллар, который зарабатывала Америка в торговле с Китаем в 2018 году, Китай зарабатывал $3. И дисбаланс рос от года к году.
Наверное, и это было бы не так страшно, но проблема в том, что Китай на либеральные рельсы не встал и экономику невидимой руке рынка не передал. На откуп частному сектору, конечно, отдали некоторые сферы. Например, электронную коммерцию — вы наверняка слышали про Alibaba или покупали бытовую электронику компании Xiaomi. Это примеры частных и публичных компаний Китая.
Однако основные сферы Коммунистическая партия Китая держит под жестким контролем. Компании, которые в странах со свободным рынком публичны и имеют частный характер, в Китае — государственные. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) — крупнейшая китайская нефтегазовая компания — принадлежит государству.
Промышленно-торговый банк Китая (ICBC) — крупнейший коммерческий банк Китая и мира — по документам публичная компания, но контрольный пакет акций принадлежит правительству КНР через несколько государственных инвесткомпаний.
То же касается и сферы логистики, телекоммуникаций, технологий и даже авиации: второй по значимости китайский авиаперевозчик Air China — государственная компания.
Более того, если вы хотите делать бизнес в Китае, ваши технологии, даже засекреченные, подлежат принудительному трансферу. То есть вы обязаны их раскрыть и поделиться разработками с китайскими компаниями, а значит, и с государством.
Представьте, что вы умеете делать новейшие квантовые компьютеры, и чтобы пользоваться китайским рынком, вам необходимо рассказать все о своих технологических достижениях Китаю, который не побрезгует эти технологии скопировать и начнет выпускать собственные квантовые компьютеры, снижая их рыночную стоимость за счет государственных субсидий, бороться с чем вы не можете из-за отсутствия средств такого масштаба. Ситуация неприятная.
Это убивает суть капитализма — рыночную конкуренцию, на которой построена бОльшая часть мировой торговли.
Как глобальной компании тягаться с такой же, только на китайских государственных стероидах? Никак. Красноречиво об этом рассказывает пример SolarWorld — одного из крупнейших немецких производителей солнечных батарей. Компания неплохо себя чувствовала на мировом рынке, в Германии и Европе были построены заводы по всей цепочке производства батарей на солнечной энергии.
Но китайские государственные производители солнечных панелей, благодаря огромным государственным субсидиям, начали демпинговать, и цены на мировом рынке и стоимость продукта обвалилась. Вот так просто.
У SolarWorld не было ресурса продавать солнечные батареи по той же цене, и в 2017 году компания заявила о банкротстве. На сегодняшний день Китай — бескомпромиссный лидер в сфере солнечной энергетики.
У США и других стран свободного рынка появилась причина переживать за собственные компании-гиганты вроде IBM, учитывая множество скандалов вокруг Китая, который обвиняют в краже технологий и интеллектуальной собственности.
Когда вам доведется быть в любом магазине электроники или бытовой техники, просто оглянитесь вокруг, потратьте пару минут, чтобы изучить бренды на устройствах, и вам станет понятно это беспокойство.
Но это еще не все. В большой экономике всегда есть налет политики. А где политика и власть, всегда есть идеология. Коммунистический Китай не просто догонял первую экономику мира, но своими успехами заставил мир сомневаться в демократических ценностях и свободном рынке.
Трамп наступает.
Представьте, что вы, заядлый рыночник и бизнесмен до мозга костей, становитесь президентом США в 2017 году. Ситуация: главный экономический соперник продолжает расти и крепнуть за счет вашей страны, скупает ее долговые обязательства, забирает рабочие места благодаря дешевому рынку труда и налаженным производствам, так еще и своим примером посягает на демократию и свободный рынок. Понравится вам догоняющий соперник с таким набором преимуществ?
До Трампа антикитайские настроения в экономике тоже наблюдались, но были не такими явными, и их апологеты больше рассчитывали на «мягкую силу». Трамп же взялся за вопрос прямо и жестко. Хотел ли американский президент защитить рабочие места в Америке, сократить внешнеторговый дефицит с Китаем, уменьшить долг перед Поднебесной или стремился сохранить экономическое господство США, не давая другим странам шанса — сказать сложно, но торговая война вошла в горячую фазу.
Первым делом в марте 2018 года республиканец ввел пошлины на сталь и алюминий — 25% и 10% соответственно. «Страна, которая не защищает свое благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом», — заявил Трамп, едва обжив Овальный кабинет Белого дома.
В это время Китай — уже лидер по производству стали и алюминия, и понятно, в кого метил Трамп своим первым ударом.
Новые пошлины, в этот раз прямо против товаров КНР, вводятся летом того же года и составляют $50 млрд, в сентябре вводятся другие пошлины уже на $200 млрд. Китай отвечает встречными пошлинами на $60 млрд.
Между составлением и объявлением новых пошлин страны пытались договориться. В конце 2018 года Трамп и Си Цзиньпин встретились на саммите G20 и вроде бы договорились о перемирии, но что-то пошло не так, и весной 2019 года Трамп поручил ввести пошлины на весь китайский импорт.
К 2020 году странам удалось договориться о более устойчивом торговом мире. Китай обязался нарастить импорт из США, чтобы сбалансировать американский внешнеторговый дефицит, согласился отказаться от принуждения раскрывать секретные технологии и пообещал не манипулировать юанем для получения торгового преимущества.
Америка в обмен на это должна была вдвое снизить пошлины на некоторые китайские товары.
По условиям сделки, импорт Китая из США в 2020—2021 годах должен был составить $502 млрд. По факту КНР закупил лишь 57% от обещанного, а остальные пункты выполнил лишь частично.
Со сменой власти в Белом Доме меры по сдерживанию Китая продолжили усиливаться. Джо Байден добавлял новые пошлины, попытался запретить TikTok, если владельцы не продадут бизнес на территории страны, и повысил тарифы на китайские электромобили до 100% в 2024 году. Вслед за США Евросоюз также поднимает пошлины на популярные в Европе электроавтомобили, чтобы поддержать главного экономического союзника. Торговый конфликт охватывает новые мировые рынки по сей день.
Никто не выигрывает в торговых войнах.
Может показаться, что это США нуждаются в Китае и хотят ограничить его рост, а Китай же, в свою очередь, имеет рычаги давления, главный из которых — американские облигации. И да, и нет.
Как говорил один из первых миллиардеров Жан Пол Гетти: «Если ты должен банку $100, это твои проблемы. Если ты должен банку $100 миллионов, это проблемы банка». Видимо, Трамп такое видение ситуации разделяет.
Если Китай начнет массово продавать американские казначейские облигации, их стоимость упадет, и брать в долг для США станет дороже, а значит, подорожают займы для бизнеса и домохозяйств. В таком случае доллар может упасть, цены на американский импорт вырастут, инфляция ускорится.
Однако Китай все еще сильно зависит от американского рынка сбыта. Очень недальновидно одной рукой рушить экономику, а другой пытаться этой же экономике продавать все большее количество товаров. И рыбку съесть и в пруд не лезть в этот раз не получится. Несмотря на повышение пошлин с обеих сторон, торговля между США и КНР выросла на 3,7% в 2024 году.
Торговая война уже аукнулась не только сторонам конфликта, но и мировой экономике, потому что все происходящее вносит неопределенность на глобальные торговые рынки. Компании и потребители вынуждены откладывать свои покупки и инвестиции в ожидании новых пошлин, а втягивание новых стран в конфронтацию еще больше замедляет рост глобальной экономики.
Падают и темпы роста экономики Китая — ну правда, нельзя же расти вечно. Экономика находится в уязвимом положении на фоне затянувшегося спада на рынке недвижимости, долговых рисков и слабого внутреннего спроса.
Страдают также и американские домохозяйства, для которых цены на привычные товары возросли из-за пошлин. По подсчетам американских экономических институтов, средняя американская семья может потерять до $1700 за год, если новые пошлины на китайские товары вступят в силу.
России такое противостояние тоже не сулит ничего хорошего. Вероятно, что при замедлении мировой экономики цены на нефть и газ также упадут из-за меньшего спроса. Кроме того, дестабилизация мировой торговли может привести к росту стоимости российского импорта и повышению цен. Это будет означать еще более длительный период высоких ставок в экономике.
С другой стороны, потенциально Россия способна наладить новый рынок сбыта в Китай тех товаров, которые перестанут импортировать США и Европа, но для этого должно совпасть много факторов и сойтись множество звезд.
20 января 2025 года состоится 60-я по счету инаугурация в США, и Дональд Трамп вступит на второй президентский срок. Трамп сохраняет жесткую риторику относительно торговли с Китаем и грозится ввести новые пошлины и поднять старые. Хочет ли он таким образом усадить Китай за стол переговоров или и правда видит в этом перспективы для американской экономики — пока не ясно.
Можно сказать одно: продолжение торговой войны в нынешнем виде не принесет пользы ни США, ни Китаю, ни миру в целом.