«Сберстрахование жизни» назвало среднюю желаемую зарплату студентов в РФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские студенты после окончания вуза хотели бы в среднем получать зарплату в размере 97 тыс. рублей. Желаемый размер накоплений выпускников за год вырос на 32% — с 6,8 млн рублей в 2023 году до 9 млн рублей в 2024 году. Об этом свидетельствует опрос «Сберстрахования жизни», результаты которого есть в распоряжении ТАСС.
Исследование проводилось в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.
Эксперты отметили, что российские студенты рассчитывают стать финансово независимыми в 21 год, при этом 39% учащихся вузов уже считают себя таковыми. Как уточнили аналитики, в среднем по стране для всех возрастных групп этот показатель составляет 28,5 года.
Большинство студентов (80%) отметили, что финансовую независимость им в первую очередь даст достойная зарплата. Так же заявили 73,7% респондентов всех возрастных групп. Кроме того, 36% студентов связывают свое финансовое благополучие с открытием собственного дела. Каждому четвертому опрошенному (26%) для этого требуется рентная недвижимость, а 17% — инвестиции в акции и облигации, говорится в исследовании.
Способы накоплений
«Самые популярные способы формирования накоплений — вклады, накопительные счета, накопительное страхование жизни и программа долгосрочных сбережений», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
Он также указал, что еще один способ накоплений, который отметили 17% молодых россиян, — инвестиции в акции и облигации.
«Что важно — студенты не просто инвестируют, но и следят за уровнем диверсификации своих портфелей», — добавил Вестеровский.
В новость внесена правка (8:59 мск) — предается с уточнением названия компании в заголовке и первом абзаце, верно — «Сберстрахование жизни».