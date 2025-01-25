«Сберстрахование жизни» назвало среднюю желаемую зарплату студентов в РФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские студенты после окончания вуза хотели бы в среднем получать зарплату в размере 97 тыс. рублей. Желаемый размер накоплений выпускников за год вырос на 32% — с 6,8 млн рублей в 2023 году до 9 млн рублей в 2024 году. Об этом свидетельствует опрос «Сберстрахования жизни», результаты которого есть в распоряжении ТАСС.