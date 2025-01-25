Эксперты рассказали, как снизить размер платежей за услуги ЖКХ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидается в России с 1 июля. Но сумму платежа можно уменьшить, грамотно сократив потребление электричества, воды и тепла, не теряя при этом в бытовом комфорте. Эксперты рассказали ТАСС, как это можно сделать. Заплатить меньше можно, грамотно выбирая технику и даже душевые лейки, отметили специалисты.
Утром — лампочки, вечером — стирка
«Обратите внимание на технику: новая электронная техника более энергоэффективна, чем 15−20 лет назад, но при покупке смотрите на реальный расход электроэнергии, а не только на класс энергопотребления. Перед приобретением стоит посчитать экономию и окупаемость — так, современный холодильник стоимостью 50 тыс. рублей в однокомнатной квартире Екатеринбурга окупится через 30−40 лет, но если пришло время покупать новый — выбираем энергоэффективный. Используйте светодиодные лампочки — обычные лампы могут стоить в 7−8 раз дешевле, но потреблять в 10 раз больше энергии. Рекомендуем светодиодные или LED-лампочки, которые расходуют от 1 до 7 Вт, экономия может составить 300−1200 рублей в год», — рассказала директор Регионального центра финансовой грамотности Свердловской области, кандидат экономических наук Алена Оболенская.
Также, отметила она, сэкономить на услугах ЖКХ поможет современная сантехника. Например, водосберегающая насадка для душа с аэрацией позволит уменьшить расход воды на 35%. Специально менять устройства не выгодно, однако при покупке жилья или замене вышедшей из строя техники лучше выбрать экономичные экземпляры. Сэкономить на горячей воде поможет электроводонагреватель, хотя на первый взгляд это неочевидный ход, добавила эксперт проекта «Финансовая грамотность» Лолла Кириллова. «Цена воды, нагретой электричеством, выше, чем из центральной системы, но ограниченный объем водонагревателя не позволит вам тратить слишком большие объемы воды», — пояснила она.
Зимой дороже всего обходится отопление, поэтому, если ведется учет тепла в доме или индивидуальный учет тепловой энергии, имеет смысл обследовать квартиру на предмет утечки тепла, добавила Кириллова. Начать лучше с проверки окон: настроены ли они на зимний режим, не ссохлись ли уплотнительные резинки, не образовалась ли щель под подоконником, в панельных домах также стоит исключить продувание стыков плит. «Надо обратить внимание, чтобы на радиаторах были термостатические головки — приборы, которые регулируют температуру и не позволяют устраивать перетоп», — напомнил директор Регионального центра энергоэффективности Калужской области Михаил Климов.
Эксперты отметили, что для экономии в первую очередь нужно соблюдать правила бережного отношения к ресурсам, следить, чтобы сантехника не протекала, не оставлять открытыми окна зимой, включать стиральную машинку только при ее максимальной загрузке бельем, выключать кран при чистке зубов. Есть смысл заменить обычный электрический чайник на термопот, установить датчики движения для автоматического включения и выключения освещения, перейти на светодиодные ночники, а также обратить внимание на приборы учета и тарифы. «[Важен] выбор оптимального тарифа — одноставочного, либо дифференцированного день — ночь, или даже день — полупик — пик. Установление режима работы стиральной машины с 23 часов, ночного режима приготовления в мультиварке может снизить счет до 5−10%», — прокомментировали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области.