Эксперты рассказали, как снизить размер платежей за услуги ЖКХ

«Обратите внимание на технику: новая электронная техника более энергоэффективна, чем 15−20 лет назад, но при покупке смотрите на реальный расход электроэнергии, а не только на класс энергопотребления. Перед приобретением стоит посчитать экономию и окупаемость — так, современный холодильник стоимостью 50 тыс. рублей в однокомнатной квартире Екатеринбурга окупится через 30−40 лет, но если пришло время покупать новый — выбираем энергоэффективный. Используйте светодиодные лампочки — обычные лампы могут стоить в 7−8 раз дешевле, но потреблять в 10 раз больше энергии. Рекомендуем светодиодные или LED-лампочки, которые расходуют от 1 до 7 Вт, экономия может составить 300−1200 рублей в год», — рассказала директор Регионального центра финансовой грамотности Свердловской области, кандидат экономических наук Алена Оболенская.