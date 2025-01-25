Эксперт объяснила, какие социальные выплаты вырастут с 1 февраля

В частности, материнский капитал проиндексируют на 7,3% — величину запланированной инфляции по итогам 2024 года. Сумма маткапитала на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, либо на второго ребенка, если он появился раньше 2020 года, составит 676 тысяч рублей; на второго (если он родился или усыновлен с 2020-го) — 893 тысячи рублей. В случае, если семья уже получила выплату на первенца, то на второго полагается 217 тысяч рублей, рассказала Ногайлиева.