Экономист назвал пять особенностей образовательного кредита

Прежде всего, отметил он, ставка для студента составляет 3% и действует в период обучения, а также на протяжении 15 лет и 9 месяцев после его окончания. Разницу между рыночной и льготной ставкой банку компенсирует государство.
Во-вторых, оформить образовательный кредит можно в любой момент на любой период обучения. В-третьих, подчеркнул экономист, если студент перешел на бюджет, то он обязан вернуть только использованную часть суммы.
В-четвертых, студент во время обучения и первые девять месяцев после его окончания уплачивает только проценты за обслуживание кредита, и то, 40% от процентов в первый год и 60% во второй. Балынин рассказал, что обязанность по погашению основного долга наступает только через девять месяцев после окончания обучения, и ее можно исполнять в течение последующих 15 лет.
Наконец, погасить образовательный кредит можно досрочно, заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».