Экономист назвал пять особенностей образовательного кредита

В-четвертых, студент во время обучения и первые девять месяцев после его окончания уплачивает только проценты за обслуживание кредита, и то, 40% от процентов в первый год и 60% во второй. Балынин рассказал, что обязанность по погашению основного долга наступает только через девять месяцев после окончания обучения, и ее можно исполнять в течение последующих 15 лет.