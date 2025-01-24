Вот и снова Новый год. Китайский

Первое заседание ФРС США в новом году пройдёт в среду, 29 января. Фьючерсы на учётную ставку показывают, что вероятность её сохранения на прежнем уровне составляет 99,5%. Тем не менее, президент США Дональд Трамп уже заявил, что будет настаивать на снижении учётной ставки. В первый президентский срок Дональда Трампа глава ФРС Джером Пауэлл успешно противостоял давлению. Будет интересно послушать пресс-конференцию Пауэлла после принятия решения о ставке. Можно с уверенностью сказать, что журналисты не преминут задать вопрос о давлении со стороны Дональда Трампа.