Вот и снова Новый год. Китайский

Прошедшая неделя для индекса Мосбиржи была довольно спокойной: он колебался в пределах от 2900 до 3000 пунктов. Инвесторы, вероятно, уже учли всю имеющуюся информацию в котировках ценных бумаг, поэтому для уверенного преодоления этой зоны сопротивления требуется новая информация. В её отсутствие индекс продолжит оставаться в текущем диапазоне.
Российские эмитенты начинают активно публиковать операционные результаты за четвёртый квартал 2024 года, что позволяет скорректировать ожидания по финансовым итогам за прошлый год. Однако реакция рынка на объявленные результаты пока остаётся довольно сдержанной. На следующей неделе ожидается публикация операционных данных от ПАО «ГМК Норильский никель» и Корпоративного центра ИКС5.
Первое заседание ФРС США в новом году пройдёт в среду, 29 января. Фьючерсы на учётную ставку показывают, что вероятность её сохранения на прежнем уровне составляет 99,5%. Тем не менее, президент США Дональд Трамп уже заявил, что будет настаивать на снижении учётной ставки. В первый президентский срок Дональда Трампа глава ФРС Джером Пауэлл успешно противостоял давлению. Будет интересно послушать пресс-конференцию Пауэлла после принятия решения о ставке. Можно с уверенностью сказать, что журналисты не преминут задать вопрос о давлении со стороны Дональда Трампа.
На следующей неделе китайский рынок уходит на «длинные выходные». В связи с празднованием китайского нового года с 28 января по 3 февраля торговые площадки не будут работать. Отсутствие китайских инвесторов снизит торговую активность по всем биржам азиатского континента, и обороты торгов в других странах опустятся ниже среднедневных уровней.
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