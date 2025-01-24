Смена флага на рынке нефти

На котировки черного золота вчера оказали давления призывы Дональда Трампа к ОПЕК снизить цены на нефть. Также прозвучало множество разнонаправленных по своей сути заявлений. Например, снизить также и ставку ФРС, что является проинфляционным фактором, и, наоборот, благоприятно для цен сырьевых товаров. Более того, низкие цены на нефть противоречат цели по наращиванию нового бурения в США.
В предыдущий президентский срок Дональд Трамп также многократно призывал ОПЕК к снижению цен на нефть.
Поддержку Brent вчера оказали данные EIA об очередном снижении коммерческих запасов нефти в США.
Новостной фон
∙ Дональд Трамп заявил, что попросит Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК снизить стоимость нефти, чтобы усилить давление на Россию.
∙ Часть танкерного флота, обеспечивающая перевозку российской нефти, будет вынуждена сменить флаг. Судовой реестр Барбадоса сообщил, что к концу месяца он попросит в общей сложности 46 судов снять флаг страны из-за санкций Великобритании. Четырнадцать из них также находятся под санкциями США. Отдельно судовой реестр Панамы сообщил, что он исключит из списка 68 судов, которые находятся под санкциями США. По данным морской базы данных Equasis, некоторые из барбадосских судов уже были перерегистрированы в других странах, включая Танзанию и Сан-Томе и Принсипи.
∙ По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 1,02 млн баррелей. Статистика API, опубликованная за день до этого, прогнозировала прирост в 1 млн баррелей. Запасы топлива при этом продолжили расти. Запасы бензина выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов — на 3,07 млн баррелей. Запасы нефти демонстрируют сокращение девятую неделю подряд. Они также опустились ниже среднего сезонного значения последних пяти лет.
∙ Стоимость транспортировки нефти по маршруту порт Козьмино-Китай выросла еще больше — до $7 млн. На прошлой неделе стоимость составляла $5,5 млн, а до санкций — $1,5 млн.
∙ НПЗ Индии стремятся всеми силами компенсировать ожидаемый дефицит будущих российских поставок. Государственные нефтепереработчики за последние две недели объявили множество спотовых тендеров, скупая нефть со всех уголков мира, включая Африку, США и Ближний Восток.
∙ Американские нефтяники вряд ли будут расширять разработку месторождений на Аляске и Арктике после того, как Дональд Трамп разрешил это делать. По сообщению источников Reuters, добыча в США уже находится на рекордных уровнях, и компании стремятся к повышению эффективности бизнеса. Более того, бурение в данных регионах является сопряжено с повышенными трудозатратами, рисками и расходами. Присутствует и риск того, что бурение в заповеднике Аляски вновь будет закрыто следующим президентом.
∙ Импорт нефти в Китай в 2025 году, согласно прогнозу CNPC, вырастет на 1%. Спрос на природный газ вырастет на 6,2% и достигнет рекордного уровня.
Фьючерсы на природный газ, вероятно, могут завершить спуск к линии тренда, который тянется с октября прошлого года (район $3,66).
На следующей неделе, 29 января, предстоит экспирация ближнего фьючерса. Следующий контракт торгуется на уровне $3,39.
EIA вчера опубликовало отчет о рынке природного газа:
∙ За неделю, закончившуюся 22 января, спотовая цена Henru Hub снизилась с $4,43 до $3,89/MMBtu. Однако 17 января была зафиксирована самая высокая с января прошлого года цена в $10,07/MMBtu.
∙ Спотовые цены упали в большинстве ценовых узлов страны. Однако в Algonquin Citygate, который обслуживает потребителей в районе Бостона, цена выросла с $14,75 до $18,99. В Transco Zone 6 NY — с $6,5 до $17,54. 17 января здесь был зафиксирован максимум с 1988 года — $97,90. Причина — резкое похолодание.
∙ Средняя цена фьючерсов на СПГ газа (СПГ) в Восточной Азии снизились на 14 центов до $14,01/MMBtu. Фьючерсы на природный газ с поставкой на Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах выросли на 57 центов до $14,57/MMBtu. На той же неделе прошлого года цены составляли $9,49 и $8,92 соответственно.
∙ Средний общий объем поставок природного газа снизился на 0,3% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США выросло на 7,9%.
∙ Средние поставки природного газа на экспортные терминалы СПГ в США за неделю снизились на 5%. Этому могли способствовать неблагоприятные погодные условия, которые привели к временному закрытию основных водных путей, обслуживающих экспортные терминалы СПГ.
∙ Рабочие запасы природного газа на 1% выше среднего уровня последних 5 лет, но на 2% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
∙ Средний показатель изъятия из хранилища на 22% выше среднего пятилетнего показателя в сезон изъятия (с ноября по март).
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