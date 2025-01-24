Смена флага на рынке нефти

∙ Американские нефтяники вряд ли будут расширять разработку месторождений на Аляске и Арктике после того, как Дональд Трамп разрешил это делать. По сообщению источников Reuters, добыча в США уже находится на рекордных уровнях, и компании стремятся к повышению эффективности бизнеса. Более того, бурение в данных регионах является сопряжено с повышенными трудозатратами, рисками и расходами. Присутствует и риск того, что бурение в заповеднике Аляски вновь будет закрыто следующим президентом.