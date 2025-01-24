Российская госкомпания допустила дефолт

Купон должны были выплатить в пятницу, 24 января, его размер составляет 115,9 млн рублей. Однако, указали в компании, у предприятия нет денег и иных источников для исполнения этих обязательств.
Это уже второй дефолт госкомпании. Первый «Росгеология» допустила в сентябре 2024 года. Тогда холдинг сообщил, что продолжает поиск денег для погашения купонов, в том числе руководство рассчитывает на поддержку государства.
«Росгеология» проводит геологическую разведку, занимается бурением и мониторингом состояния недр. Дефолт — это ситуация, при которой компания не может выполнить свои финансовые обязательства, то есть не может погасить свои долги или платить проценты по ним.
В ноябре главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что вероятность дефолта в России в ближайшие 10 лет крайне мала.