Invezz: теплая погода угрожает урожаю пшеницы в России в 2025 году

Это самый высокий процент за последние 20 лет, и он указывает на то, что растения вошли в зимний сезон в значительно худшем состоянии, чем обычно. «Принимая во внимание текущие погодные условия и крайне плохое состояние урожая в начале зимы, любое серьезное похолодание может привести к существенной гибели урожая», — предупредил Андрей Сизов, исполнительный директор «Совэкона».