Invezz: теплая погода угрожает урожаю пшеницы в России в 2025 году

Как говорится в статье, не по сезону теплая погода, которая установилась в России, создает риски, но пока не оказала серьезного пагубного влияния на урожай пшеницы. Тем не менее, угроза ущерба урожаю остается.
Ввиду теплой погоды, в центральных регионах России практически отсутствует или заметно сократился снежный покров, а в южных регионах страны снег исчез полностью. Относительно высокий уровень снежного покрова сохраняется в Поволжье.
Повышенные температуры и сокращение снежного покрова в центральных и южных регионах могут привести к слишком быстрому развитию пшеницы — преждевременной вегетации озимых культур.
Это, по мнению «Совэкона», приведет к значительным потерям урожая. Кроме того, более теплая погода может спровоцировать рост числа вредителей и болезней.
Еще один источник риска — образование ледяной корки. Это явление происходит, когда тающий снег снова замерзает, создавая твердый слой льда на земле.
В последние годы, как отмечают в «Совэконе», интенсивность и частота образования ледяной корки возросли, что привело к значительным экономическим трудностям для фермеров в пострадавших регионах.
Это самый высокий процент за последние 20 лет, и он указывает на то, что растения вошли в зимний сезон в значительно худшем состоянии, чем обычно. «Принимая во внимание текущие погодные условия и крайне плохое состояние урожая в начале зимы, любое серьезное похолодание может привести к существенной гибели урожая», — предупредил Андрей Сизов, исполнительный директор «Совэкона».
«Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail».