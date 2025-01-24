Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Invezz: теплая погода угрожает урожаю пшеницы в России в 2025 году

Производство пшеницы в России в 2025 году, по прогнозу «Совэкона», составит 78,7 млн метрических тонн, на 82,4 млн метрических тонн меньше, чем в 2024 году. С чем связано ухудшение прогнозов, рассказывает интернет-издание Invezz.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как говорится в статье, не по сезону теплая погода, которая установилась в России, создает риски, но пока не оказала серьезного пагубного влияния на урожай пшеницы. Тем не менее, угроза ущерба урожаю остается.

Ввиду теплой погоды, в центральных регионах России практически отсутствует или заметно сократился снежный покров, а в южных регионах страны снег исчез полностью. Относительно высокий уровень снежного покрова сохраняется в Поволжье.

Повышенные температуры и сокращение снежного покрова в центральных и южных регионах могут привести к слишком быстрому развитию пшеницы — преждевременной вегетации озимых культур.

Эта аномалия представляет серьезную угрозу для их выживания: пшеница станет более восприимчивой к заморозкам в случае возвращения низких температур и может вымерзнуть.

Это, по мнению «Совэкона», приведет к значительным потерям урожая. Кроме того, более теплая погода может спровоцировать рост числа вредителей и болезней.

Еще один источник риска — образование ледяной корки. Это явление происходит, когда тающий снег снова замерзает, создавая твердый слой льда на земле.

Ледяная корка может препятствовать росту и развитию озимых культур и в конечном счете нанести ущерб урожаю.

В последние годы, как отмечают в «Совэконе», интенсивность и частота образования ледяной корки возросли, что привело к значительным экономическим трудностям для фермеров в пострадавших регионах.

По оценкам «Совэкона», в ноябре примерно 37% урожая находились в плохом состоянии.

Это самый высокий процент за последние 20 лет, и он указывает на то, что растения вошли в зимний сезон в значительно худшем состоянии, чем обычно. «Принимая во внимание текущие погодные условия и крайне плохое состояние урожая в начале зимы, любое серьезное похолодание может привести к существенной гибели урожая», — предупредил Андрей Сизов, исполнительный директор «Совэкона».

«Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail».