Погода может помешать рекордному урожаю зерна, предупредили в АКРА

«В среднем озимая пшеница составляет около 70% от общего объема ее производства. Таким образом, урожай будущего года во многом зависит от состояния озимых, которое на данный момент остается неопределенным. Обычно первая оценка на основании данных Росгидромета происходит в декабре. При этом результаты весенней посевной кампании, включая данные по зернобобовым культурам, станут понятны только в конце весны. Поэтому текущая оценка может быть лишь очень предварительной. Будущий урожай также будет зависеть от зимних погодных условий и от того, сколько озимых сможет взойти весной следующего года», — сказал Тренин.