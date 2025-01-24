Что делать инвесторам: госдолг США достиг потолка

В предыдущие годы федеральное правительство США не раз оказывалось в ситуации «шатдаун» и приостанавливало работу — дважды в течение первого президентства Трампа. Экономический эффект оказывался очень кратковременным в обоих случаях: рынки понимали, что остановка временная, и фактически игнорировали ее. По данным JP Morgan, учитывая три последние приостановки с 2010 году, в среднем в этот период индекс S&P 500 прибавлял 4,7%, а доходность облигаций была значительно меньше (дорожали), но курс доллара был склонен к снижению.