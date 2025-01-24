Что делать инвесторам: госдолг США достиг потолка

США достиг установленного законом предела в 36 трлн долларов во вторник, 21 января, к 12:00 мск и к 16:00 мск вырос до 36,2 трлн долларов, согласно данным Казначейства страны. Правительство США исчерпало свой лимит заимствований к началу второго срока Дональда Трампа на посту президента страны.
Борьба за потолок
Минфин с 21 января начал принимать чрезвычайные меры по сокращению расходов, чтобы позволить правительству оплачивать свои счета и не допустить его банкротства, заявила уходящая министр финансов Джанет Йеллен. Эти временные меры по закону действуют до 14 марта. Иначе полностью приостановится финансирование правительства, а затем и выплата госдолга, и будет объявлен дефолт.
В предыдущие годы США не раз оказывалось в ситуации приостановки финансирования правительства (шатдаун) в ходе споров о госдолге и бюджете между республиканцами и демократами, но проблема решалась за счет повышения потолка. Сейчас даже в партии республиканцев нет согласия по этой проблеме.
Джанет Йеллен призвала законодателей предпринять шаги по увеличению или приостановке потолка. Казначейство начнет выполнять пакет чрезвычайных мер с погашения части долга и приостановки всех госинвестиций в Пенсионный фонд государственных служащих и фонд помощи инвалидам. Также приостанавливаются дополнительные госинвестиции в Фонд медицинских пособий пенсионеров почтовой службы.
Администрации Дональда Трампа предстоит выбрать одну из мер. Так, можно законом отменить потолок госдолга, как это предлагает Джанет Йеллен, которая на момент 21 января еще оставалась министром финансов США из команды Джо Байдена. Еще остается сокращение расходов бюджета, как это предлагал Дональд Трамп с республиканцами или сокращение госзаймов — выпуска облигаций.
Что ждать инвесторам
Если государство ускоренно выпускает гособлигации в объемах больше, чем может погасить, то вызывает снижение их стоимости — меньше удается привлечь в бюджет при их размещении. При этом займы становятся дороже для государства, а доверие инвесторов падает. В худшем случае это может привести к нестабильности на рынках.
«С момента введения системы потолка государственного долга в 1917 году Конгресс ни разу не превышал лимит. С 1960 года 78 раз было принято решение о повышении или временной приостановки лимита госдолга», — напомнила старший аналитик УК «Тринфико» Алина Караваева. Из них 45 решений — о повышении потолка.
По ее оценке, на начало января 2025 года финансовая ситуация США выглядит устойчиво: Минфин имеет более 600 млрд долларов ликвидных денежных средств и почти 7 трлн долларов активов.
Низкий дефицит бюджета в январе и налоговые поступления в апреле позволяют предположить, что ресурсов хватит до конца лета текущего года. Если лимит долга при этом будет повышен вкупе со значительным сокращением расходов, то «дата Х» может сместиться на первую половину 2026 года.
В краткосрочной перспективе рынки могут оставаться стабильными, но ближе к исчерпанию запасов Минфина риски могут возрасти, прогнозирует аналитик. «При этом дефицит предложения краткосрочных облигаций в период приостановки их выпуска до 14 марта может привести к росту цен и снижению доходности, что сделает такие инвестиции менее выгодными», — отметила она.
Но, как подчеркнула Алина Караваева, будущее будет во многом зависеть от действий Дональда Трампа, который ранее предложил отменить потолок госдолга. Новый кандидат на пост министра финансов Скотт Бессент изначально скептически отнесся к этой идее, но позже пообещал рассмотреть этот вопрос. Бессент заявил, что «дефолта не будет, если я стану министром».
Черный лебедь англосаксов
«На наш взгляд, из всех политических неопределенностей в новом году рынки меньше всего беспокоит лимит долга США. Согласно расчетам JP Morgan, доходность долгосрочных облигаций США остается стабильной, что отличается от ситуации в Великобритании, где на фоне растущих опасений инвесторов дисконт по облигациям к процентным свопам увеличивается», — рассказала Алина Караваева.
В предыдущие годы федеральное правительство США не раз оказывалось в ситуации «шатдаун» и приостанавливало работу — дважды в течение первого президентства Трампа. Экономический эффект оказывался очень кратковременным в обоих случаях: рынки понимали, что остановка временная, и фактически игнорировали ее. По данным JP Morgan, учитывая три последние приостановки с 2010 году, в среднем в этот период индекс S&P 500 прибавлял 4,7%, а доходность облигаций была значительно меньше (дорожали), но курс доллара был склонен к снижению.
По мнению начальника отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксаны Холоденко, волатильность на американском рынке, связанная именно с потолком долга может быть незначительной. Аналогичная ситуация может наблюдаться на валютном рынке.
Выход из этих рисков может сыграть в пользу укрепления доллара. Дальнейшие действия руководства США не совсем понятны. Дефолт по обязательствам, особенно полноценный, маловероятен.
«Однако, если американское правительство действительно когда-либо не выполнит свои обязательства вовремя и в полном объеме, последствия для экономики будут серьезными», — отметила Алина Караваева.
Что лучше?
История с продлением потолка госдолга существует в США несколько десятков лет, напомнил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
«Задача — не допустить банкротства правительства, и до середины марта у г-на Трампа есть время для ее решения», — отметил он. По оценке экономиста, скорее всего, новый президент США пойдет по пути сокращения расходов.
«Вряд ли речь пойдет о сокращении выпуска облигаций с учетом крепнущего доллара и заявлений республиканской администрации о повышении роли доллара во внешнеторговых расчетах США и вообще увеличении внешнеторгового платежного оборота доллара. Также вряд ли речь идет о сокращении выпуска облигаций», — полагает он.
Скорее всего, по мнению экономиста, возможно изменение денежно-кредитной политики ФРС США — вместо снижения ставки, возможно, напротив, даже ее повышение. «Это будет способствовать повышению курса доллара и росту спроса на гособлигации», — уточнил Олег Абелев.
О планах по сокращению расходов, кстати, уже говорила администрация Трампа. И для инвесторов этот вариант лучше, чем сокращение выпуска облигаций либо даже отмена потолка госдолга. Потому что отмена потолка госдолга будет означать некоторое сдерживание резкого роста спроса на гособлигации, который мог бы быть больше, потому что инвесторы, по сути, будут понимать, что опять госдолг будет увеличиваться. Он и так увеличивается в экспоненциальном режиме, а так будет увеличиваться еще быстрее.
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