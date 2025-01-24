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Bloomberg: в Euroclear предупредили о последствиях из-за конфискации российских активов

Гендиректор Euroclear Валери Урбен предупредила о непредвиденных последствиях в случае, если Европейский союз конфискует замороженные активы Банка России, передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно статье, Урбен на Всемирном экономическом форуме в Давосе в пятницу заявила, что замороженные российские активы могут стать элементом переговоров, добавив, что некоторые должностные лица ЕС заинтересованы в продолжении их конфискации.

Россия всегда может принять контрмеры, которые могут еще больше дестабилизировать финансовые рынки.

Валери Урбен
гендиректор Euroclear

Euroclear, базирующаяся в Брюсселе клиринговая палата, хранит большую часть активов Банка России, заблокированных в соответствии с санкциями ЕС и группы «Большой семерки». Как неоднократно отмечала Урбен, в случае конфискации государствами-членами ЕС российских активов необходимо передавать не только активы, но и обязательства по ним, чтобы гарантировать защиту Euroclear от последующих претензий со стороны России.

Мы наблюдали за ситуацией с иранскими активами более 20 лет спустя. Поэтому, я думаю, что это не что-то теоретическое.

Валери Урбен
гендиректор Euroclear

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в декабре заявил, что блок должен рассмотреть возможность принятия мер, выходящих за рамки заморозки активов, включая их возможную конфискацию для компенсации ущерба Украине.

До сих пор ЕС для оказания помощи Киеву использовал только прибыль, полученную от санкционированных российских активов, поскольку полная конфискация остается гораздо более спорной с точки зрения международного права.

В соответствии с планом «Большой семерки» союзники Киева одобрили механизм, в котором прибыль используется для поддержки кредитного пакета для Украины в размере 50 млрд евро.

«Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail».