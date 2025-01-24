Bloomberg: в Euroclear предупредили о последствиях из-за конфискации российских активов

Euroclear, базирующаяся в Брюсселе клиринговая палата, хранит большую часть активов Банка России, заблокированных в соответствии с санкциями ЕС и группы «Большой семерки». Как неоднократно отмечала Урбен, в случае конфискации государствами-членами ЕС российских активов необходимо передавать не только активы, но и обязательства по ним, чтобы гарантировать защиту Euroclear от последующих претензий со стороны России.