Bloomberg: в Euroclear предупредили о последствиях из-за конфискации российских активов

Согласно статье, Урбен на Всемирном экономическом форуме в Давосе в пятницу заявила, что замороженные российские активы могут стать элементом переговоров, добавив, что некоторые должностные лица ЕС заинтересованы в продолжении их конфискации.
Россия всегда может принять контрмеры, которые могут еще больше дестабилизировать финансовые рынки.
Euroclear, базирующаяся в Брюсселе клиринговая палата, хранит большую часть активов Банка России, заблокированных в соответствии с санкциями ЕС и группы «Большой семерки». Как неоднократно отмечала Урбен, в случае конфискации государствами-членами ЕС российских активов необходимо передавать не только активы, но и обязательства по ним, чтобы гарантировать защиту Euroclear от последующих претензий со стороны России.
Мы наблюдали за ситуацией с иранскими активами более 20 лет спустя. Поэтому, я думаю, что это не что-то теоретическое.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в декабре заявил, что блок должен рассмотреть возможность принятия мер, выходящих за рамки заморозки активов, включая их возможную конфискацию для компенсации ущерба Украине.
В соответствии с планом «Большой семерки» союзники Киева одобрили механизм, в котором прибыль используется для поддержки кредитного пакета для Украины в размере 50 млрд евро.
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