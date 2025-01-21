Санкционное явление: в России закрепят в законе изъятие иностранных активов

Россия получит возможность конфисковать активы недружественных стран и связанных с ними лиц, причастных к заморозке золотовалютных резервов ЦБ за рубежом. Ведомства согласовали такую инициативу — правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрит ее на следующей неделе, выяснили «Известия». Сейчас для имущества иностранцев законодательно предусмотрены другие ограничения — блокировка активов на счетах типа С и передача долей компаний во временное управление государства. Теперь же их смогут полностью изъять по суду. Как соотносятся объемы замороженных за границей и в России активов, будут ли страны применять крайние меры и станут ли они рычагом в переговорах — в материале «Известий».