Санкционное явление: в России закрепят в законе изъятие иностранных активов

Россия получит возможность конфисковать активы недружественных стран и связанных с ними лиц, причастных к заморозке золотовалютных резервов ЦБ за рубежом. Ведомства согласовали такую инициативу — правкомиссия по законопроектной деятельности рассмотрит ее на следующей неделе, выяснили «Известия». Сейчас для имущества иностранцев законодательно предусмотрены другие ограничения — блокировка активов на счетах типа С и передача долей компаний во временное управление государства. Теперь же их смогут полностью изъять по суду. Как соотносятся объемы замороженных за границей и в России активов, будут ли страны применять крайние меры и станут ли они рычагом в переговорах — в материале «Известий».
РФ сможет конфисковать активы иностранцев
Россия сможет изымать активы резидентов недружественных стран, которые необоснованно конфисковали имущество РФ. Такие изменения планируется зафиксировать в законе — текст уже согласовали с ЦБ, Минфином, Минэком, МИДом, следует из документов к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности (есть у «Известий»). По словам источника редакции, правкомиссия рассмотрит инициативу на следующей неделе. «Известия» направили запросы в указанные ведомства и регуляторы.
Инициатива разработана для реализации указа президента от 23 мая 2024 года, который предусматривает порядок компенсации ущерба, причиненного стране из-за недружественных действий США, следует из документов к заседанию правкомиссии. Там подчеркивается: законодательный механизм сможет использоваться и против других недружественных государств и связанных с ними лиц, если они необоснованно лишили РФ или россиян прав на имущество.
Согласно документам, иностранные активы смогут передать в госсобственность — их перечень будет составлять правкомиссия по иностранным инвестициям. Стоимость изымаемого имущества также будут определять по специальному порядку. А само решение будет приниматься так же, как и обычные процедуры конфискации, — через арбитражный суд.
Как сейчас работает передача иностранных активов в управление Росимущества
До этого конфискации иностранных активов в России не проводились, отметил юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Пока РФ только вводила ограничения на пользование имуществом — деньги и ценные бумаги зарубежных инвесторов из недружественных государств заблокированы на счетах типа С. Отдельные активы иностранцы не могут отчуждать без согласия российских властей. Например, чтобы продать большой пакет акций или долю в компании, они должны получить разрешение ЦБ и президента.
При этом по некоторым активам недружественных лиц вводилось внешнее управление, то есть доли иностранных акционеров этих компаний временно передали под управление Росимущества, добавил Артем Касумян. Аналогичные меры применялись к французской продовольственной компании «Данон» и финской энергетической Fortum.
По всей видимости, государства (и Россия, и Запад) пока всё же опасаются прибегать к открытой конфискации, не желая открывать ящик Пандоры, подчеркнул Артем Касумян. При том, что в США такая правовая база уже есть, а в России как раз готовится.
Ответные меры России на конфискацию активов на Западе
Разрабатывая законопроект о конфискации активов Запада в России, мы даем свой ответ на санкции США и ЕС из-за спецоперации на Украине. Они привели к заморозке части золотовалютных резервов ЦБ РФ. В марте 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что из $640 млрд госактивов было заморожено около $300 млрд. Большая их часть хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear.
Имущество любого государства по умолчанию защищено от юрисдикции другой страны, пояснил юрист Артем Касумян. «Карательные» конфискации не принимаются международным правом. Заморозка российских активов считается необоснованной, так как она нарушает этот принцип, уточнил он. Собственника лишают возможности пользоваться своим имуществом на неопределенный срок — фактически это косвенная экспроприация.
Помимо того, в августе Украина и поддерживающие ее страны Евросоюза начали получать доходы от замороженных резервов РФ. По словам экс-главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС передал им €1,4 млрд, которые накопились на российских счетах.
В ЕС уточнили, что «непредвиденные» прибыли от имущества РФ «не являются суверенными активами», поэтому их передача Киеву не нарушает права собственности. Однако в Кремле такой подход назвали незаконным и посчитали поводом к возможным ответным действиям.
Цель указа об изъятии иностранных активов — сформировать «компенсационный фонд» для ответных мер на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом, заявлял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Объем замороженных иностранных активов в России
При этом объем денег и имущества нерезидентов в России кратно ниже, чем наши замороженные средства за рубежом, подчеркнул экономист Андрей Бархота. Указ президента учитывает это и допускает конфискацию не только государственных активов, но и тех, что принадлежат иностранным частным лицам (гражданам или компаниям).
— Под конфискацию в России могут попасть любые активы, связанные с недружественными государствами, включая недвижимость, доли в российских компаниях, банковские счета, а также оборудование или инфраструктурные объекты, принадлежащие иностранным инвесторам, — пояснил аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.
Власти не раскрывают, какой объем средств иностранцев сейчас заблокирован в России. Однако, например, известно, что еще во II квартале 2023-го на счетах российских брокеров было денег иностранцев на 1,06 трлн рублей, напомнил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По данным ЦБ, на 18 января курс доллара составляет 102,4 рубля — значит, в РФ хранятся активы иностранных инвесторов не менее чем на $9,8 млрд. Эта сумма в 31 раз меньше объема заблокированных резервов РФ ($300 млрд).
Как Запад отреагирует на возможные конфискации
Реакция Запада на принятие законопроекта может быть полярно разной, отметил юрист Артем Касумян. Либо это произведет «охлаждающий эффект» и помешает ЕС полноценно конфисковать российские активы, либо, наоборот, подтолкнет недружественные государства к активным действиям.
Так, в феврале 2024 года глава минфина США Джаннет Йеллен призывала найти способ передать замороженные российские активы Украине. Она добавила, что такой шаг побудил бы РФ «сесть за стол переговоров».
В ответ на принятие законопроекта Запад с большей долей вероятности введет дополнительные санкции, считают в «Финаме». Возможные конфискации с обеих сторон могут помешать деэскалации украинского конфликта, допустил Андрей Бархота. Если такой механизм появится, важно крайне тщательно продумать, как и когда он может применяться.
Тем не менее инициатива действительно способна стать рычагом давления на страны, которые удерживают российские активы, заключил Кирилл Климентьев из «Цифра брокер». Появление механизма конфискации в РФ может заставить некоторые государства пересмотреть свою позицию и пойти на переговоры.