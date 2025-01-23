Предприятия МСБ назвали главной проблемой 2024 года дефицит кадров

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Главной проблемой 2024 года большинство российских предпринимателей считают дефицит кадров. Такие данные следуют из материалов индекса RSBI, который совместно публикуют Промсвязьбанк и «Опора России» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
«Главной проблемой 2024 года предприниматели считают дефицит кадров — на это указала почти половина опрошенных (48%). Сохранила актуальность и проблема снижения платежеспособного спроса, хотя ее МСП стали называть реже (38% в 2024 году против 48% в 2022 году)», — указано в материалах Индекса. Также отмечается, что менее активно бизнес указывает на сложности с внешнеэкономической деятельностью за счет адаптации сегмента к новым реалиям за два года.
По данным материалов индекса RSBI, в декабре 39% предпринимателей оценили, что по итогам 2024 года их выручка будет выше, чем в прошлом году. В их числе 15% МСП указали, что выручка может увеличиться на 10% в годовом выражении, и почти столько же (14%) компаний оценили рост продаж на 11−25%. У 7% из 39% выручка предварительно выросла на 26−50%.
При этом достаточно ощутимая доля отметила сокращение продаж — 30% предпринимателей. Из таковых основная часть (12% МСП) оценила сокращение выручки на уровне 11−25%, а 10% компаний в диапазоне 26−50%.
Вместе с тем для предпринимателей выросла значимость других аспектов, влияющих на бизнес. Обеспокоенность вызвала волатильность валютных курсов (25%), ограничение возможности получения кредитов (20%) на фоне высокой ставки и рост уровня конкуренции (19%).
За четыре года доля предпринимателей, которые считают, что большинство компаний в их отрасли работает «в серую», снизилась на 7 п.п. — с 21% до 14%. МСП стали чаще отмечать, что большинство конкурентов работают «в белую» — в декабре 2024 года об этом сообщали 58% в сравнении с 56% в 2020 году. «Положительная тенденция обусловлена в первую очередь цифровой трансформацией, позволяющей эффективнее выявлять теневые операции, и формированием более гибкой системы налогообложения для предпринимателей», — указано в материалах индекса.
В рамках индекса RSBI был проведен опрос 1 847 предпринимателей.