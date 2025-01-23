Предприятия МСБ назвали главной проблемой 2024 года дефицит кадров

За четыре года доля предпринимателей, которые считают, что большинство компаний в их отрасли работает «в серую», снизилась на 7 п.п. — с 21% до 14%. МСП стали чаще отмечать, что большинство конкурентов работают «в белую» — в декабре 2024 года об этом сообщали 58% в сравнении с 56% в 2020 году. «Положительная тенденция обусловлена в первую очередь цифровой трансформацией, позволяющей эффективнее выявлять теневые операции, и формированием более гибкой системы налогообложения для предпринимателей», — указано в материалах индекса.