Объем выдач ипотеки в декабре год к году снизился на 70%

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Банки за декабрь 2024 года выдали 60,74 тыс. ипотечных кредитов на 260,22 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 68%, объем — на 70%. В декабре 2023 года было выдано 188,72 тыс. ипотечных кредитов на 855,05 млрд рублей, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые есть в распоряжении ТАСС.
При этом, по данным ОКБ, средний размер ипотечного кредита снизился с 4,53 млн рублей в декабре 2023 года до 4,28 млн рублей в декабре 2024 года (-5%). Средний срок ипотечного кредитования стал короче на 11 месяцев. В декабре 2023 года он составлял 273 месяца (22 года 9 месяцев), в декабре 2024-го — 262 месяца (21 год 10 месяцев).
По сравнению с результатами ноября количество выдач жилищных кредитов в декабре сократилось на 1%, объем вырос на 3%. В ноябре 2024 года было выдано 61,26 тыс. ипотек на 252,9 млрд рублей. Средний размер кредита вырос на 4%. В ноябре он был равен 4,13 млн рублей. Средний срок ипотечного кредитования увеличился на семь месяцев. В ноябре 2024 года он составлял 255 месяцев (21 год 3 месяца).
В декабре 2024 года новое жилье заняло 51% от общего количества и 68% от общего объема ипотечных кредитов, на его покупку было выдано 20,87 тыс. ссуд на 111,59 млрд рублей. В ноябре доля кредитов на новостройки составляла 46% от общего количества выданных банками ипотек и 64% от их общего объема (19,88 тыс. кредитов на 109,57 млрд рублей). За месяц количество выдач ипотек на новостройки увеличилось на 5%, объем — на 2%. Год назад доля первичного жилья составляла 46% от общего количества и 56% от общего объема ипотечного кредитования. В декабре 2023 года было выдано 72,12 тыс. таких кредитов на сумму 376,41 млрд рублей. За год количество выдач ипотек на новостройки сократилось на 71%, объем — на 70%.
Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в декабре 2024 года составила 13,08%, в ноябре этот показатель был равен 12,99%. На начало января 2025 года ПСК в ипотечном кредитовании зафиксирована на уровне 14,83%.
Итоги 2024 года
Всего по итогам 2024 года россияне оформили 1,15 млн ипотечных кредитов на 4,96 трлн рублей. По сравнению с результатами 2023 года сокращение количества выдач составило 43%, объема — 40%. За 2023 год было выдано 2,01 млн ипотек на 8,26 трлн рублей. Средний размер ипотечного кредита за год вырос с 4,1 до 4,31 млн рублей (+5%). Средний срок кредитования увеличился с 256 месяцев (21 год 4 месяца) в 2023 году до 269 месяцев (22 года 5 месяцев) в 2024 году.
Наименьшее за 2024 год количество ипотечных кредитов было оформлено в декабре (60,74 тыс. кредитов), а наибольшее — в июне (178,11 тыс. кредитов). Самые низкие объемы ипотечного кредитования отмечаются также в декабре прошедшего года (260,22 млрд рублей), самые высокие — в июне (847,18 млрд рублей).
За весь 2024 год было выдано 267,25 тыс. ипотечных кредитов на новое жилье на сумму 1,39 трлн рублей, что и в количественном, и в денежном отношении на 55% меньше, чем в 2023 году, когда было выдано 598,26 тыс. ссуд на покупку жилья в новостройках на сумму 3,06 трлн рублей. В 2024 году доля новостроек составила 37% от общего количества выдач жилищных ссуд и 49% от их общего объема. Годом ранее доля нового жилья составляла 34% от общего количества и 44% от общего объема выданных ипотек.
Кредитов на жилье во вторичном секторе было выдано 457,33 тыс. на 1,43 трлн рублей, таким образом количество выдач за год сократилось на 60%, объем — на 64%. За 2023 год было выдано 1,16 млн кредитов на жилье во вторичном секторе на сумму в 3,92 трлн рублей. В 2024 году доля ссуд на жилье вторичного рынка составила 63% от общего количества оформленных ипотечных кредитов и 51% от их общего объема, в 2023 году доли составили 66% и 56% соответственно.