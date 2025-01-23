Объем выдач ипотеки в декабре год к году снизился на 70%

В декабре 2024 года новое жилье заняло 51% от общего количества и 68% от общего объема ипотечных кредитов, на его покупку было выдано 20,87 тыс. ссуд на 111,59 млрд рублей. В ноябре доля кредитов на новостройки составляла 46% от общего количества выданных банками ипотек и 64% от их общего объема (19,88 тыс. кредитов на 109,57 млрд рублей). За месяц количество выдач ипотек на новостройки увеличилось на 5%, объем — на 2%. Год назад доля первичного жилья составляла 46% от общего количества и 56% от общего объема ипотечного кредитования. В декабре 2023 года было выдано 72,12 тыс. таких кредитов на сумму 376,41 млрд рублей. За год количество выдач ипотек на новостройки сократилось на 71%, объем — на 70%.