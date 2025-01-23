Nikkei: у Трампа меньше рычагов давления на КНР по сравнению с первым сроком

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп имеет меньше рычагов давления на Китай по сравнению со своим первым президентским сроком в 2017—2021 годах. Такое мнение привело издание Nikkei Asia.
По его оценке, Китай стал менее зависим от американского рынка, поскольку перенаправил значительную часть своего экспорта в страны глобального Юга. Кроме того, Пекин без затруднений может провести девальвацию юаня, тем самым разрушив план Трампа по наращиванию конкурентоспособности американского экспорта.
Китай также способен повысить импортные пошлины, ограничить коммерческую деятельность американских компаний и конфисковать их активы. Пекин имеет право продать казначейские облигации США на сумму $760 млрд, что уничтожит фондовый рынок Соединенных Штатов, заключает издание.
Ранее Трамп заявил, что может с 1 февраля ввести пошлины на китайскую продукцию в размере 10%.
Во время своего первого президентского срока Трамп фактически развязал торговую войну с Китаем из-за сильного дисбаланса в торговле в пользу КНР. Тогда администрация Трампа проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров объемом $370 млрд, однако это не привело к устранению дисбаланса. Также Трамп значительно усилил давление на китайские технологические компании, в частности Huawei, под предлогом исходящих от нее угроз национальной безопасности США.