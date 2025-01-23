Nikkei: у Трампа меньше рычагов давления на КНР по сравнению с первым сроком

Во время своего первого президентского срока Трамп фактически развязал торговую войну с Китаем из-за сильного дисбаланса в торговле в пользу КНР. Тогда администрация Трампа проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров объемом $370 млрд, однако это не привело к устранению дисбаланса. Также Трамп значительно усилил давление на китайские технологические компании, в частности Huawei, под предлогом исходящих от нее угроз национальной безопасности США.