Нефть начала дешеветь после слов Трампа

Поводом для снижения цен стало выступление президента США Дональда Трампа на Международном экономическом форуме в Давосе. Он сказал, что конфликт между Россией и Украиной закончится, когда упадет цена на нефть. По его мнению, в этом случае боевые действия закончились бы мгновенно.