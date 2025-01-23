Нефть. Индия расширяет поддержку российских страховщиков

∙ Индия расширила поддержку российских страховых компаний. Местное надзорное ведомство по судоходству включило «Согласие» в список одобренных страховщиков. Данная компания пока не внесена в санкционные списки западных стран. Также были продлены разрешения для «Альфастрахования», «ВСК» и «Согаза» до 2030 г. Разрешение для «Ингосстраха» также остается в силе до 2029 г. Ранее в этом месяце «Альфастрахование» и «Ингосстрах» попали под блокирующие санкции США.