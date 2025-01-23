Нефть. Индия расширяет поддержку российских страховщиков

Давление на котировки в первую очередь оказывает тот факт, что накануне коррекции цены на нефть уже были сильно перегреты, возросла хеджирующая активность производителей. Дополнительным фактором для снижения выступила вчерашняя статистика по коммерческим запасам в США. По данным API, за неделю, закончившуюся 17 января, запасы нефти выросли на 958 тыс. баррелей. Запасы бензина выросли на 3,23 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,88 млн баррелей. Сегодня официальные данные по недельной динамике запасов опубликует EIA.
Новостной фон
∙ Нефтяные танкеры перенаправляются в российский порт Козьмино, так как флот, находящийся на тихоокеанском направлении был частично парализован новыми санкциями. Речь идет, во-первых, о судах, которые ранее перевозили российскую нефть из западных портов России. А, во-вторых, о танкерах, которые ранее не были замечены в перевозке российских баррелей и, вероятно, были привлечены повышенными ставками фрахта.
∙ Индия расширила поддержку российских страховых компаний. Местное надзорное ведомство по судоходству включило «Согласие» в список одобренных страховщиков. Данная компания пока не внесена в санкционные списки западных стран. Также были продлены разрешения для «Альфастрахования», «ВСК» и «Согаза» до 2030 г. Разрешение для «Ингосстраха» также остается в силе до 2029 г. Ранее в этом месяце «Альфастрахование» и «Ингосстрах» попали под блокирующие санкции США.
∙ Торговые нефтепереработчики из Сингапура, Тайваня и Южной Кореи испытывают сокращение маржинальности на фоне роста цен на нефть.
∙ Аналитики Citi повысили прогноз средней цены Brent на 2025 г. — с $62 до $67 за баррель. Причина — рост геополитических рисков, связанных с Ираном и Россией. Прогнозной средней цены на 1-й квартал — $75, 2-й квартал — $68, 3-й квартал — $63, 4-й — $60.
∙ Посредники, поставляющие российскую нефть, не предлагают новые грузы из-за санкций США — сообщил финансовый директор индийской нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Ветса Рамакришна Гупта.
«Мы не получали никаких новых предложений на мартовское окно (поставки). Трейдеры просят нас подождать. Мы ждем предложений», — пояснил он агентству Reuters. «Мы не ожидаем такого же количества грузов, как в декабре и январе», — добавил Гупта.
Фьючерсы на природный газ не дошли до линии тренда, развернувшись наверх раньше. Техническая картина выглядит неопределенной — цена находится в середине восходящего канала.
Сегодня EIA обновит регулярный отчет о рынке природного газа.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».