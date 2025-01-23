Экономист объяснила, на что можно потратить материнский капитал

«Материнский капитал — это форма государственной финансовой поддержки семей с детьми, и расходование этих средств имеет строго целевое назначение и сопряжено с рядом ограничений. Больше всего семьи используют материнский капитал на улучшение жилищных условий. Если жилищный вопрос стоит остро, и сумма маткапитала существенно улучшает возможность сэкономить или повысить качество будущего жилья, то эти средства стоит использовать по этому направлению. Также можно потратить капитал на оплату образования детей, ежемесячные выплаты на детей до трех лет семьям с низкими доходами, оборудование для детей-инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей», — напомнила Иванова-Швец.