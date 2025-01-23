Экономист объяснила, на что можно потратить материнский капитал

Эксперт уточнила, что процедура получения сертификата сейчас максимально упрощена, для этого даже не нужно обращаться в социальные органы. Однако расходование средств возможно только на строго определенные цели.
«Материнский капитал — это форма государственной финансовой поддержки семей с детьми, и расходование этих средств имеет строго целевое назначение и сопряжено с рядом ограничений. Больше всего семьи используют материнский капитал на улучшение жилищных условий. Если жилищный вопрос стоит остро, и сумма маткапитала существенно улучшает возможность сэкономить или повысить качество будущего жилья, то эти средства стоит использовать по этому направлению. Также можно потратить капитал на оплату образования детей, ежемесячные выплаты на детей до трех лет семьям с низкими доходами, оборудование для детей-инвалидов, накопительную пенсию одного из родителей», — напомнила Иванова-Швец.
Экономист уточнила, что семье необходимо проанализировать свои потребности и принять взвешенное решение о направлении расходования средств. Если материальное положение благоприятное, можно не торопиться и использовать маткапитал как «подушку безопасности». Если не использовать капитал, пока дети растут, в будущем он увеличит пенсию одного из родителей.
С 1 февраля 2025 года материнский капитал увеличится на 7,3% в результате индексации. Размер выплаты на первого ребенка составит 676,4 тыс. рублей, а на второго ребенка — 893,8 тыс. рублей. Кроме того, на тот же процент будет увеличена доплата при рождении второго ребенка, если сертификат на первого ребенка уже был оформлен ранее. В таком случае указанная разница составит 217,4 тыс. рублей.
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