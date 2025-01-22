Стали известны три способа накопить на пенсию самозанятым

В 2025 году право выйти на пенсию получат женщины, достигшие 58 лет, и мужчины в возрасте 63 лет. Чтобы претендовать на страховую пенсию по старости, необходимо иметь 15 лет страхового стажа, формируемого за счет отчислений работодателя, и накопить минимум 30 пенсионных баллов. При отсутствии необходимого стажа и баллов назначается социальная пенсия. Однако в этом случае ее выплата начнется на пять лет позже — для женщин с 63 лет, а для мужчин с 68 лет, начиная с 2025 года.