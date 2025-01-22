Стали известны три способа накопить на пенсию самозанятым

«Самостоятельные накопления — путь всегда более сложный, требующий самой жесткой дисциплины и четкого плана, который далеко не каждому человеку под силу самостоятельно исполнить. Без уплаты взносов в Социальный фонд не будет формироваться пенсионный стаж и пенсионные баллы, что может привести к получению лишь социальной пенсии (в 2025 году составит 15,4 тыс. рублей при средней пенсии в 24 тыс. рублей. — “Газета.Ru”), которая значительно ниже страховой. А самостоятельные накопления могут оказаться недостаточными для комфортной старости», — отметила эксперт.
Если человек решил самостоятельно копить на пенсию, сенатор рекомендовала использовать для этого банковские вклады, акции и облигации. Однако Епифанова предупредила, что такие инструменты не только могут приносить хороший доход, но и связаны с риском потери денег.
Сенатор также предложила два других способа формирования пенсионных накоплений для самозанятых. Первый из них — участие в программе добровольного пенсионного обеспечения. Эта программа позволяет накапливать страховой стаж и пенсионные баллы. Размер будущей пенсии при этом будет зависеть от уплаченных страховых взносов и накопленного стажа.
Епифанова отметила, что взносы в Социальный фонд можно делать как единовременно, так и частями в течение года. Но она подчеркнула, что у такого подхода есть минус: регулярные выплаты могут быть финансовым бременем для тех, у кого доходы нестабильны. По расчетам на 2025 год, один год стажа и 0,98 пенсионных балла обойдутся в 60,4 тысячи рублей.
Второй способ — накопление пенсии через сравнительно новую программу долгосрочных сбережений (ПДС). Она дает возможность не только откладывать средства на пенсию самостоятельно, но и получать государственные доплаты. Размер государственной поддержки зависит от личных взносов и официального среднемесячного дохода, но не превышает 36 тысяч рублей в год.
В 2025 году право выйти на пенсию получат женщины, достигшие 58 лет, и мужчины в возрасте 63 лет. Чтобы претендовать на страховую пенсию по старости, необходимо иметь 15 лет страхового стажа, формируемого за счет отчислений работодателя, и накопить минимум 30 пенсионных баллов. При отсутствии необходимого стажа и баллов назначается социальная пенсия. Однако в этом случае ее выплата начнется на пять лет позже — для женщин с 63 лет, а для мужчин с 68 лет, начиная с 2025 года.
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