Россиянам рассказали, как выросли налоговые вычеты с доходов

«Родители несовершеннолетних детей и студентов дневного отделения смогут воспользоваться ежемесячным стандартным вычетом по НДФЛ в пределах проиндексированного годового дохода с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Если в семье воспитывается ребенок-инвалид, размер вычета составит 12 тысяч рублей. При этом также вдвое увеличен размер детского стандартного вычета для второго и последующих детей», — пояснила эксперт.