Россиянам рассказали, как выросли налоговые вычеты с доходов

По ее словам, для семей, воспитывающих ребенка-инвалида, вычет составит 12 тысяч рублей. Голубцова добавила, что также повышен предельный размер дохода, до достижения которого применяют стандартные вычеты.
«Родители несовершеннолетних детей и студентов дневного отделения смогут воспользоваться ежемесячным стандартным вычетом по НДФЛ в пределах проиндексированного годового дохода с 350 тысяч до 450 тысяч рублей. Если в семье воспитывается ребенок-инвалид, размер вычета составит 12 тысяч рублей. При этом также вдвое увеличен размер детского стандартного вычета для второго и последующих детей», — пояснила эксперт.
Таким образом, размер вычета на второго ребенка вместо прежних 1,4 тысячи рублей составит 2,8 тысячи рублей, а на третьего и последующих детей его повысили с 3 тысяч рублей до 6 тысяч рублей.
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