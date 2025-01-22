Нефть и газ. Стратегический резерв, пошлины и экспорт из России

∙ Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что Китай по-прежнему выступает драйвером роста мирового спроса на нефть, и отверг опасения по поводу достижения пикового потребления нефти в стране. Генеральный директор Aramco ожидает дополнительный спрос на нефть в этом году в размере 1,3 млн б/с. Касательно санкций против российской нефти он заявил: «Если посмотреть на затронутые баррели, то речь идет о более чем 2 миллионах баррелей. Мы подождем и посмотрим, как это отразится на напряженности на рынке, это все еще на ранней стадии».