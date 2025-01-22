Нефть и газ. Стратегический резерв, пошлины и экспорт из России

Сегодня в фокусе внимания рынка — данные Американского института нефти о недельном изменении коммерческих запасов нефти в США.
Новостной фон.
∙ Морские поставки российской нефти из порта Усть-Луга резко сократились за последние несколько недель.
∙ На прошлой неделе морской экспорт нефти из России продемонстрировал самое большое падение с ноября.
∙ Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительную 10%-ную пошлину на китайские товары уже в следующем месяце. Также президент США пригрозил новыми тарифами ЕС, Канаде и Мексике.
∙ Угроза пошлин провоцирует рост спроса на канадскую нефть со стороны покупателей из США.
∙ Для выполнения обещания по полному заполнению стратегического резерва Трампу нужно, чтобы законодатели одобрили покупку нефти на сумму $24,3 млрд. По состоянию на 17 января стратегический нефтяной резерв США составлял 394,6 млн баррелей — порядка 55% от его максимальной емкости в 714 млн баррелей. По расчетам Американского института нефти, на полное заполнение резерва уйдет как минимум 19 месяцев.
∙ Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что Китай по-прежнему выступает драйвером роста мирового спроса на нефть, и отверг опасения по поводу достижения пикового потребления нефти в стране. Генеральный директор Aramco ожидает дополнительный спрос на нефть в этом году в размере 1,3 млн б/с. Касательно санкций против российской нефти он заявил: «Если посмотреть на затронутые баррели, то речь идет о более чем 2 миллионах баррелей. Мы подождем и посмотрим, как это отразится на напряженности на рынке, это все еще на ранней стадии».
∙ Индийские НПЗ ищут нефть после того, как санкции нарушили поставки российских баррелей.
∙ Дональд Трамп отменил ряд запретов на новую разработку шельфовых нефтяных и газовых месторождений, которые были введены бывшим президентом Джо Байденом. Некоторые эксперты утверждают, что юридический статус таких действий является спорным. Указ Трампа об отмене решения Байдена, скорее всего, вызовет новый юридический иск со стороны защитников окружающей среды.
Фьючерсы на природный газ находятся вблизи линии тренда. Котировки еще могут уйти пониже, однако на часовом графике индикатор RSI уже отрисовывает бычью дивергенцию. Это можно расценивать как сигнал для возможного скорого разворота цены наверх.
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