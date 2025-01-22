Мишустин: услуги банков должны быть одинаково хороши от запада до Дальнего Востока

Фрадков во время беседы сообщил, что в рамках работы по реализации нацпроектов, банк считает одним из приоритетов туризм. «Туризм чем хорош? Смежные отрасли. Мультипликатор, который при инвестициях в туристическую отрасль возникает, он в пять раз увеличивает практически инвестиции в смежные отрасли и в том числе капитализирует то, что так или иначе составляет инфраструктуру. Это и дороги, и отели, это инфраструктура развлекательной индустрии, которая рядом начинает создаваться, образовательной индустрии», — согласился Мишустин.