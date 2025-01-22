Мишустин: услуги банков должны быть одинаково хороши от запада до Дальнего Востока

«Важно сделать так, чтобы все банковские продукты, сервисы были доступны и предоставлялись одинаково качественно и профессионально, на высоком уровне от запада до Дальнего Востока нашей большой страны. И конечно, банковская система дает возможности развиваться как социальной сфере, так и промышленности, новым технологиям», — заметил Мишустин.
Отдельное внимание он уделил работе ПСБ в регионах Донбасса и Новороссии. «Глава государства уделяет особое внимание новым регионам. Это касается как обеспечения участников специальной военной операции и членов их семей всем необходимым, соответствующими выплатами, вообще обслуживанием, в том числе гарантиями государства, которые даются. Также это вопрос налаживания мирной жизни там на территориях, когда необходимо просто обслуживать компании, людей. Соответственно все сервисы, в том числе банковские услуги, должны быть на таком же абсолютно уровне, как в любом абсолютно субъекте Федерации», — подчеркнул премьер.
Мишустин обсудил с Фрадковым участие ПСБ в крупнейших проектах, направленных на создание технологического и промышленного суверенитета РФ. Он отметил, что банк взаимодействует с оборонно-промышленным комплексом, занимается поддержкой предприятий в этой области, кредитованием, специальными программами, активно работает с правительством. «Сейчас наблюдается сильная динамика в промышленности, особенно в обрабатывающем секторе. Банк хорошо понимает, кредитуя эти предприятия, специфику данного периода», — сказал глава кабмина, попросив доложить об основных финансовых результатах деятельности банка за прошедший год.
Поднималась и тема участия ПСБ в реализации нацпроектов. Здесь, по словам Мишустина, огромная палитра: от различных социальных объектов — детских садов, школ, заведений профессионалитета, университетов — до крупных промышленных объектов. «Это требует от банков определенного изменения своих процедур и достаточно скрупулезной работы, связанной с анализом рынка. Многие эти процессы изменяют деятельность банков. Банки становятся ближе к промышленности, социальным отраслям», — констатировал он.
Приоритет в рамках работы по реализации нацпроектов
Фрадков во время беседы сообщил, что в рамках работы по реализации нацпроектов, банк считает одним из приоритетов туризм. «Туризм чем хорош? Смежные отрасли. Мультипликатор, который при инвестициях в туристическую отрасль возникает, он в пять раз увеличивает практически инвестиции в смежные отрасли и в том числе капитализирует то, что так или иначе составляет инфраструктуру. Это и дороги, и отели, это инфраструктура развлекательной индустрии, которая рядом начинает создаваться, образовательной индустрии», — согласился Мишустин.