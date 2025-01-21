Юрист Адамс рассказал, что нужно сделать при невыплате зарплаты

В случае невыплаты заработной платы сотрудникам алгоритм действий должен быть максимально последовательным и законным, посоветовал в беседе с RT генеральный директор Профессиональной юридической группы «АИД» юрист Давид Адамс.
«Первым шагом всегда является документальное фиксирование ситуации. Работнику следует направить работодателю письменную претензию, в которой изложить суть проблемы: указать сумму задолженности, сроки невыплаты, приложить копии трудового договора и расчётных листков. Это заявление должно быть составлено в двух экземплярах: один передаётся работодателю, а на втором (который остаётся у работника) нужно получить отметку о вручении», — объяснил эксперт.
Далее, по его словам, важно учитывать, что обещания работодателя о скором решении проблемы могут быть частью затягивания процесса.
«Если задержка выплаты превышает 15 дней, сотрудник имеет законное право приостановить выполнение своих трудовых обязанностей, предупредив об этом работодателя в письменной форме. Ждать выполнения обещаний работодателя стоит не дольше времени, разумно необходимого для выплаты (например, нескольких дней после установленной даты). Если задержка продолжается, нужно незамедлительно обращаться в Государственную инспекцию труда», — пояснил специалист.
Жалобу можно подать через региональное отделение или официальный сайт инспекции.
«Трудовая инспекция обязана рассмотреть заявление вне зависимости от того, зарегистрирована ли компания в другом регионе. Она имеет право проверять все обособленные подразделения, находящиеся в её юрисдикции. Обращение в прокуратуру — следующий этап, если инспекция труда не принесла результатов или нарушения слишком серьёзны. Прокуратура вправе инициировать проверку, запросить документы и возбудить дело об административном или уголовном правонарушении в отношении работодателя», — добавил юрист.
Как отметил Адамс, судебный порядок разрешения спора включает подачу заявления о выдаче судебного приказа либо искового заявления.
«Коллективные иски целесообразны, если проблема касается группы сотрудников, так как это экономит время и усилия, однако может удлинить общий срок рассмотрения дела. Индивидуальный иск подходит, если дело требует более персонализированного подхода или сумма задолженности значительно превышает среднюю», — рассказал собеседник RT.
Важно понимать, что региональная трудовая инспекция не может отказаться от проверки только из-за того, что юридический адрес работодателя зарегистрирован в другом регионе, предупредил эксперт.
«Если сотрудники компании находятся на территории данного субъекта России, инспекция обязана проводить проверки и реагировать на обращения работников. Работникам важно не только действовать решительно, но и чётко соблюдать процедуру, чтобы избежать правовых ловушек и добиться справедливости, при этом каждое действие должно быть подкреплено документально», — заключил он.
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