Юрист Адамс рассказал, что нужно сделать при невыплате зарплаты

«Первым шагом всегда является документальное фиксирование ситуации. Работнику следует направить работодателю письменную претензию, в которой изложить суть проблемы: указать сумму задолженности, сроки невыплаты, приложить копии трудового договора и расчётных листков. Это заявление должно быть составлено в двух экземплярах: один передаётся работодателю, а на втором (который остаётся у работника) нужно получить отметку о вручении», — объяснил эксперт.