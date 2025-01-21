В Хабаровском крае свыше 18,2 тыс. семей получили дальневосточную ипотеку

ХАБАРОВСК, 21 января. /ТАСС/. Участниками программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» в Хабаровском крае стали более 18,2 тыс. семей. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«В Хабаровском крае среди льготных программ “Дальневосточная и арктическая ипотека” остается самой востребованной. С конца 2019 года приобрели жилье на льготных условиях 18 244 семьи, 5 361 — в 2024 году», — говорится в сообщении.
Общая сумма выданных кредитов составила 89,6 млрд рублей. Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, на дальневосточную ипотеку в крае приходится свыше 63% льготных кредитов. Этот вид ипотеки стимулировал строительство жилья в крае. Объем возводящегося жилья в регионе вырос с 295 тыс. до более чем 500 тыс. кв. м в 2024 году. В стадии стройки находится свыше 1 млн кв. м жилья.
Ранее вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что правительство Российской Федерации выделит дополнительные средства на продолжение программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Он отметил, что банки считают, что им не доплачивают убытки, которые они несут в связи с выдачей льготной ипотеки. Вопрос планируется решить в течение двух недель. В год потребуется около 2 млрд рублей.