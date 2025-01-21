В Хабаровском крае свыше 18,2 тыс. семей получили дальневосточную ипотеку

Ранее вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что правительство Российской Федерации выделит дополнительные средства на продолжение программы «Дальневосточная и арктическая ипотека». Он отметил, что банки считают, что им не доплачивают убытки, которые они несут в связи с выдачей льготной ипотеки. Вопрос планируется решить в течение двух недель. В год потребуется около 2 млрд рублей.