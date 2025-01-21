Самую дорогую шубу в России купили за 34 млн рублей

Ранее, 6 января, стало известно, что россияне стали переходить с шуб из натурального меха на искусственные. Как показывают данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в конце 2023-го продажи изделий из экоматериалов выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Тогда как спрос на натуральные меховые изделия показывает более скромную динамику — за год лишь +3%. Самым популярным натуральным мехом стала овчина — доля изделий из нее в структуре продаж в 2023-м в сравнении с годом ранее выросла на 4 п.п. — до 61%.