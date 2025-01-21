Самую дорогую шубу в России купили за 34 млн рублей

Уточняется, что шуба из соболя стоимостью 34 млн рублей стала самым дорогим меховым изделием, купленным в стране.
«Изделие из меха норки было продано за 18 млн рублей. Самое дорогое изделие из овчины обошлось покупателю в 4 млн рублей, из нутрии — почти в 2 млн рублей, из енота — в 1,4 млн рублей, из кролика/зайца — в 1,5 млн рублей, а из песца/лисицы — в 1,7 млн рублей», — рассказали аналитики.
По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператора государственной системы маркировки), в среднем россияне покупали меховые изделия за 82,4 тыс. рублей. Наибольший рост спроса наблюдается на шубы из кролика или зайца, который увеличился на 29% по сравнению с прошлым годом. Второе место занимает верхняя одежда из песца или лисицы с ростом на 21%. Замыкают тройку лидеров шубы из енота с увеличением спроса на 15%.
В то же время продажи меховых изделий в 2024 году снизились на 7% по сравнению с 2023 годом, однако в денежном выражении был зафиксирован рост на 7%, достигнув почти 33 млрд рублей.
Ранее, 6 января, стало известно, что россияне стали переходить с шуб из натурального меха на искусственные. Как показывают данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в конце 2023-го продажи изделий из экоматериалов выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Тогда как спрос на натуральные меховые изделия показывает более скромную динамику — за год лишь +3%. Самым популярным натуральным мехом стала овчина — доля изделий из нее в структуре продаж в 2023-м в сравнении с годом ранее выросла на 4 п.п. — до 61%.