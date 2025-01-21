Нефть и газ. Трамп, снова Трамп и позиции хедж-фондов

Почти весь новостной фон сегодня посвящен первым решениям Дональда Трампа на посту президента США. Трамп не стал вводить самые жесткие из ранее озвученных мер в первый день своего правления. Так, не были ведены спецпошлины для китайских товаров. Однако было сделано заявление о 25%-ных тарифах на импорт из Мексики и Канады, которые планируется инициировать к 1 февраля. Две эти страны являются ключевыми поставщиками нефти в США.