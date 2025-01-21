Нефть и газ. Трамп, снова Трамп и позиции хедж-фондов

Вероятна более глубокая коррекция — к блоку $77,57−78. Здесь пролегают 200-дневная скользящая средняя и линия пробитого нисходящего сопротивления.
Почти весь новостной фон сегодня посвящен первым решениям Дональда Трампа на посту президента США. Трамп не стал вводить самые жесткие из ранее озвученных мер в первый день своего правления. Так, не были ведены спецпошлины для китайских товаров. Однако было сделано заявление о 25%-ных тарифах на импорт из Мексики и Канады, которые планируется инициировать к 1 февраля. Две эти страны являются ключевыми поставщиками нефти в США.
Новостной фон.
∙ Дональд Трамп отменил запреты на аренду морских месторождений нефти и газа, которые фактически блокировали бурение в большинстве прибрежных вод США.
∙ Дональд Трамп заявил, что США, вероятно, прекратят закупку нефти у Венесуэлы.
∙ Дональд Трамп заявил, что заполнит стратегический нефтяной резерв «до самого верха».
∙ Дональд Трамп вновь призвал Европейский союз закупать больше американской нефти и газа, если блок хочет избежать введения пошлин.
∙ Дональд Трамп распорядился прекратить действие «мандата на электромобили».
∙ Полный список вчерашних решений Трампа в сфере энергетики.
∙ Китайские НПЗ нарастили покупки нефти из Европы на фоне опасений по поводу поставок российской нефти.
∙ Управляющие хедж-фондами делают ставку на то, что рост цен на ближневосточную нефть может вскоре пойти на спад. Согласно данным ICE Futures Europe, они занимают самую большую с января 2023 г. чистую короткую позицию по контрактам, связанным с Дубаем.
∙ Стоимость аренды нефтяного супертанкера на ключевых маршрутах в Китай выросла вдвое.
∙ Возле ключевого российского порта Козьмино растет затор из нефтяных танкеров.
∙ Ключевые советники Трампа рассматривают большой пакет санкций, который ударит по основным игрокам нефтяной промышленности Ирана — это может произойти уже в феврале.
∙ Хуситы прекратят атаковать суда США и Великобритании в районе Красного моря.
∙ Пограничная служба Финляндии сообщила, что поставки российской нефти через Балтийское море сократились примерно на 10% за последние четыре месяца 2024 г., поскольку вступили в силу санкции ЕС.
∙ Индийские государственные НПЗ обратились к Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) с просьбой устанавливать цены на свою сырую нефть на условиях поставки. Сейчас большинство производителей ближневосточной нефти продают ее на условиях франко-борт (FOB) по долгосрочным контрактам с азиатскими покупателями, российские нефтетрейдеры поставляют нефть в Индию на условиях поставки в порт (DAP), что включает страхование, доставку и другие услуги, оплачиваемые продавцом. ADNOC устанавливает свои ежемесячные официальные цены на условиях FOB и почти никогда на условиях DAP.
Фьючерсы на природный газ почти сняли перепроданность, которая наблюдалась по индикатору RSI часового графика. Возможно продолжение коррекции к линии восходящего тренда (район $3,60).
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