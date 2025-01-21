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Нефть и газ. Трамп, снова Трамп и позиции хедж-фондов

Нефть марки Brent сегодня опустилась ниже $80 за баррель, рассказала Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Вероятна более глубокая коррекция — к блоку $77,57−78. Здесь пролегают 200-дневная скользящая средняя и линия пробитого нисходящего сопротивления.

Почти весь новостной фон сегодня посвящен первым решениям Дональда Трампа на посту президента США. Трамп не стал вводить самые жесткие из ранее озвученных мер в первый день своего правления. Так, не были ведены спецпошлины для китайских товаров. Однако было сделано заявление о 25%-ных тарифах на импорт из Мексики и Канады, которые планируется инициировать к 1 февраля. Две эти страны являются ключевыми поставщиками нефти в США.

Новостной фон.

∙ Дональд Трамп отменил запреты на аренду морских месторождений нефти и газа, которые фактически блокировали бурение в большинстве прибрежных вод США.

∙ Дональд Трамп заявил, что США, вероятно, прекратят закупку нефти у Венесуэлы.

∙ Дональд Трамп заявил, что заполнит стратегический нефтяной резерв «до самого верха».

∙ Дональд Трамп вновь призвал Европейский союз закупать больше американской нефти и газа, если блок хочет избежать введения пошлин.

∙ Дональд Трамп распорядился прекратить действие «мандата на электромобили».

∙ Полный список вчерашних решений Трампа в сфере энергетики.

∙ Китайские НПЗ нарастили покупки нефти из Европы на фоне опасений по поводу поставок российской нефти.

∙ Управляющие хедж-фондами делают ставку на то, что рост цен на ближневосточную нефть может вскоре пойти на спад. Согласно данным ICE Futures Europe, они занимают самую большую с января 2023 г. чистую короткую позицию по контрактам, связанным с Дубаем.

∙ Стоимость аренды нефтяного супертанкера на ключевых маршрутах в Китай выросла вдвое.

∙ Возле ключевого российского порта Козьмино растет затор из нефтяных танкеров.

∙ Ключевые советники Трампа рассматривают большой пакет санкций, который ударит по основным игрокам нефтяной промышленности Ирана — это может произойти уже в феврале.

∙ Хуситы прекратят атаковать суда США и Великобритании в районе Красного моря.

∙ Пограничная служба Финляндии сообщила, что поставки российской нефти через Балтийское море сократились примерно на 10% за последние четыре месяца 2024 г., поскольку вступили в силу санкции ЕС.

∙ Индийские государственные НПЗ обратились к Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) с просьбой устанавливать цены на свою сырую нефть на условиях поставки. Сейчас большинство производителей ближневосточной нефти продают ее на условиях франко-борт (FOB) по долгосрочным контрактам с азиатскими покупателями, российские нефтетрейдеры поставляют нефть в Индию на условиях поставки в порт (DAP), что включает страхование, доставку и другие услуги, оплачиваемые продавцом. ADNOC устанавливает свои ежемесячные официальные цены на условиях FOB и почти никогда на условиях DAP.

Фьючерсы на природный газ почти сняли перепроданность, которая наблюдалась по индикатору RSI часового графика. Возможно продолжение коррекции к линии восходящего тренда (район $3,60).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».