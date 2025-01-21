Мешает великим целям: что ждет ВТО

Тем временем, международная торговля между США и Китаем росла, дефицит торгового баланса США-Китай продолжал расти, и одновременно росло количество обращений в ВТО по разрешению споров с обеих сторон. При этом Китай стал второй в мире по величине экономикой в номинальном выражении и первой экономикой — по паритету покупательной способности (ППС). Китай также стал крупнейшим экспортером — но все еще сохраняет статус «развивающейся страны», получая ряд льгот, в т. ч. и в рамках ВТО: среди них предоставление субсидий в сельском хозяйстве, установление более высоких тарифов и других ограничительных мер для выхода на внутренний рынок, по сравнению с развитыми странами. Это так называемый «особый и дифференцированный режим».