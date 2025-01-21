Мешает великим целям: что ждет ВТО

В списке стран, которые могут пострадать от пошлин США, — и стратегические соперники, как Китай, и такие союзники, как ЕС, Канада, Мексика и другие.
В ходе инаугурации Трампа спросили, когда он планирует ввести пошлины на товары из Канады и Мексики.
«Я думаю, 1 февраля», — ответил Трамп.
В ЕС и Канаде уже заявили о готовности ответить и повысить пошлины на товары и услуги из США. Тем временем, США и ЕС ввели рестрикции против Китая, запретив поставки IT-технологий и оборудования, чтобы сдержать технологическое развитие страны.
Ранее любая страна, пострадавшая от несправедливых торговых ограничений, могла подать иск в ВТО и добиться отмены несправедливых торговых ограничений. Но в последние годы время таких случаев нет. На сайте международной организации в списке рассматриваемых дел не сообщается о конечном результате. Так, дела о нарушениях США и ЕС при торговых ограничениях КНР, России находятся в статусе «на консультациях» или «полномочия консультационной группы истекли».
Как прежде уже не будет
Как пояснила к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова, раньше создание большинства международных организаций, таких, как ВТО, имело цель поддержания интересов ведущих экономик мира и в первую очередь США в условиях развития глобализации.
«Так, для США было выгодным распространение открытых рынков и свободной торговли для получения этих самых рынков для своих компаний», — отметила она.
По мнению экономиста, в текущих условиях ситуация изменилась: «Штаты сами пытаются защитить уже свой рынок от внешнего воздействия, в связи с чем американский лидер Дональд Трамп пытается ввести дополнительные пошлины на импортные товары. И если пошлины в отношении Китая ожидаемы, то в отношении Мексики и Канады, которые образуют важнейший рынок поставок природных ресурсов и продукции машиностроения в Америке, кажутся спорными на данный момент».
Как полагает Екатерина Новикова, такие пошлины только увеличат цену поставляемой продукции в США, следствием чего станет усиление инфляционных процессов в экономике.
«Что же касается ВТО, то её функции будут расширяться и видоизменяться вместе с изменениями, которые мы наблюдаем во всем мире. А вот постулата абсолютной свободной торговли в рамках всего мира уже не будет: каждый защищает свои рынки как может, результатом чего станет формирование нового международного рынка товаров и услуг с новыми правилами, а значит, и ценами», — заявила экономист.
Что будет без ВТО
Однако скорого исчезновения ВТО ждать не стоит: организация сохранится. Но ее значимость и эффективность в последние годы действительно вызывает много вопросов, считает доцент Департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
По данным экономиста, механизм разрешения споров ВТО официально вступил в силу 1 января 1995 году, но многие споры рассматриваются достаточно длительное время, не все споры подлежат рассмотрению. «В 2001 году Китай официально вступил в ВТО, но до сих пор он остается нерыночной экономикой по методологии ВТО — его рыночный статус так и не признали США и ЕС», — отметила экономист.
Тем временем, международная торговля между США и Китаем росла, дефицит торгового баланса США-Китай продолжал расти, и одновременно росло количество обращений в ВТО по разрешению споров с обеих сторон. При этом Китай стал второй в мире по величине экономикой в номинальном выражении и первой экономикой — по паритету покупательной способности (ППС). Китай также стал крупнейшим экспортером — но все еще сохраняет статус «развивающейся страны», получая ряд льгот,
Это не устраивает США — и Дональда Трампа в первую очередь. «США даже предлагали реформировать этот режим, но Китай, Индия, ЮАР и Венесуэла выступили против», — уточнила Ксения Бондаренко.
По ее мнению, с ВТО лучше, чем без ВТО — несмотря на споры об эффективности этой организации: «Все же она упрощает разрешение многих споров и дает правовую поддержку в части формирования правил международной торговли». Но, как прогнозирует Ксения Бондаренко, протекционизм и взаимные тарифы и пошлины будут расти, как и ограничительные меры другого характера — от «Зеленой сделки» ЕС до вопросов стандартизации продукции.
«И как следствие, рост мировой торговли будет замедляться», — подчеркнула экономист.
По прогнозам МВФ рост мировой торговли замедлится почти в 2 раза за 30 лет — до 3,3% в год в 2025—2029 гг. с 3,7% в 2011—2019 гг. и с 6,2% в год в 2000—2008 гг..
«Международная торговля нужна мировой экономике, и необходима организация, которая будет поддерживать ее и, по мере возможности, защищать производителей», — полагает Ксения Бондаренко.
Миссия выполнена
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев также пессимистично смотрит на будущее ВТО. По его мнению, в условиях крайне высокой долговой нагрузки в экономике США американцам постепенно придется отказываться от только одного финансового доминирования и переходить к созданию условий для промышленного доминирования в мире.
«Об этом Дональд Трамп заявлял ещё в период своей первой предвыборной кампании, и это не просто слова», — считает экономист.
Он уточнил, что ВТО и различного рода торговые партнерства дают не только возможности, но и налагают часто жесткие обязательства, что крайне неприемлемо для современных американских промышленных элит.
«Поэтому, ВТО обречена, она выполнила свои функции для США ещё в 20-м веке. Американцам будут создавать новую структуру, где у них будет минимум экономических обязательств и максимум прав», — заявил Андрей Гусев.
Поэтому, как он считает, все идеи Трампа о покупке Гренландии, аннексии Канады также связаны с трансформацией экономической модели США от чисто финансовой и технологической, какой она была последние 40−45 лет, к модели промышленности полного цикла.
«Для этого США сейчас крайне важны природные ресурсы, например, в Арктике, и поддержка своих компаний с помощью пошлин, квот и прочих протекционистских мер, чему ВТО только препятствует. С ВТО Трамп не сможет сделать Америку снова великой в его понимании», — подчеркнул Андрей Гусев.
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