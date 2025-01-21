«Мечел» договорился о переносе выплат по части основного долга на 2027−2030 годы

Основные кредиторы «Мечела» — Газпромбанк и ВТБ. ТАСС направил запрос в эти банки. По данным отчетности по МСФО за I полугодие 2024 года, чистый долг «Мечела» на 30 июня 2024 года составлял 262,5 млрд рублей.