«Мечел» договорился о переносе выплат по части основного долга на 2027−2030 годы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Группа «Мечел» договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025—2026 гг. на 2027−2030 гг., что позволит снизить нагрузку на денежный поток компании. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.
«Группа “Мечел” договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025—2026 гг. на 2027−2030 гг. Это позволит снизить нагрузку на денежный поток группы и обеспечить финансирование текущей хозяйственной деятельности», — сообщил представитель компании, отвечая на запрос ТАСС.
Ранее «Мечел» и его дочерние предприятия опубликовали на сайте раскрытия корпоративной информации несколько решений совета директоров, связанных с «одобрением крупной сделки», их суть не раскрывается.
Основные кредиторы «Мечела» — Газпромбанк и ВТБ. ТАСС направил запрос в эти банки. По данным отчетности по МСФО за I полугодие 2024 года, чистый долг «Мечела» на 30 июня 2024 года составлял 262,5 млрд рублей.
В 2023 году «Мечел» и принадлежащий ему Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) заключили мировое соглашение с Газпромбанком о реструктуризации кредитных обязательств перед банком. Соглашение предусматривает реструктуризацию кредита на сумму $320 млн.
О компании
«Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.