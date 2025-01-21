Forbes: Индия ищет альтернативы российской нефти

Хотя Индия, судя по неофициальным данным, начала диверсифицировать свой пул поставок еще до того, как Вашингтон объявил о последних ограничениях в отношении России. В пятницу агентство Reuters в отраслевом отчете отметило, что доля стран ОПЕК в годовом импорте нефти Индией в прошлом году впервые за девять лет повысилась почти до 51,5% по сравнению с 49,6% в 2023 году. Но доля России пока остается стабильной — на уровне около 36%.