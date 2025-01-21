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Forbes: Индия ищет альтернативы российской нефти

С началом военного конфликта на Украине в 2022 году Индия стала крупным покупателем российской нефти на фоне масштабных санкций Запада, с которыми столкнулась Россия. Однако сложившаяся ситуация может измениться из-за новой волны санкций США против России и собственных усилий Индии по поиску альтернатив, предупреждает Forbes.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Но этот сдвиг вряд ли будет таким же простым или быстрым, говорится в статье.

Импорт Индией энергоносителей из России сейчас достиг 40% от общего объема ее закупок нефти на мировом рынке. Это в четыре раза больше, чем примерно 10% в 2021 году — за год до начала военных действий на Украине.

Заметный скачок потока российской нефти в Индию произошел во второй половине 2022 года, когда США и их союзники установили ценовой предел приблизительно в 60 долларов за баррель для грузов российской сырой нефти. Тогда Индия возглавила группу покупателей, которые воспользовались затруднительным положением Москвы.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), постепенно между Нью-Дели и Москвой сформировалось партнерство по торговле нефтью на сумму около 3 млрд долларов в месяц, или 1,85−1,95 млн баррелей в день.

Однако 10 января 2025 года США объявили о новой волне санкций, направленных против танкеров, перевозящих российскую нефть, а также против базирующихся в стране компаний по морскому страхованию.

Это вынудило Индию, которая в 2024 году, согласно МЭА, потребляла свыше 5 млн баррелей в день и импортировала почти 90% объема нефти, искать альтернативы.

Администрация премьер-министра Нарендры Моди уже обратилась к странам-экспортерам на Ближнем Востоке, в частности к ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейту и Оману.

Хотя Индия, судя по неофициальным данным, начала диверсифицировать свой пул поставок еще до того, как Вашингтон объявил о последних ограничениях в отношении России. В пятницу агентство Reuters в отраслевом отчете отметило, что доля стран ОПЕК в годовом импорте нефти Индией в прошлом году впервые за девять лет повысилась почти до 51,5% по сравнению с 49,6% в 2023 году. Но доля России пока остается стабильной — на уровне около 36%.

В прошлом году министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что правительство расширяет список поставщиков сырой нефти с 27 до 39 стран, чтобы гарантировать безопасность поставок. Ситуация с дальнейшими шагами Нью-Дели может проясниться в феврале, на неделе энергетики Индии.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».