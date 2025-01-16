Индия ускоряет платежи за российскую нефть

∙ Государственные НПЗ Индии стремятся ускорить платежи за российскую нефть, надеясь завершить сделки до того, как санкции официально вступят в силу в следующем месяце. Срок проведения платежей сократился до двух дней с прежних пяти. Российские баррели формируют около трети всего импорта нефти Индии, поэтому страна стремится получить как можно больше поставок с подсанкционных судов, пока это легально возможно. По данным Bloomberg и Kpler, в данный момент к берегам страны направляется по меньшей мере 4,4 млн баррелей российской нефти. Шесть санкционированных танкеров направляются в индийские порты — они должны успеть разгрузиться до того, как санкции вступят в силу.