Индия ускоряет платежи за российскую нефть

Поддержку черному золоту оказали жесткие заявления МЭА в отношении новых санкций США, очередное недельное сокращение коммерческих запасов в США, локальная коррекция индекса доллара DXY. Также актив может воздерживаться от существенных коррекций по причине того, что нефтетрейдеры могут учитывать вероятность подключения еще какого-нибудь триггера роста.
Тем не менее давление на цену может оказывать стремление производителей захеджировать цену будущих поставок. Более того, Китай способен краткосрочно сократить импорт нефти, прибегнув к своим запасам.
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∙ По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,96 млн баррелей. Цифра оказалась чуть ниже статистики API, опубликованной накануне. Однако запасы нефти в стране снижают уже 8 недель подряд и достигли самого низкого уровня с апреля 2022 года. При этом запасы топлива продолжили прирастать.
∙ МЭА пересмотрело свой прогноз в сторону сокращения профицита предложения на этот год. Также организация заявила, что новые санкции США могут оказаться крайне эффективными и существенно нарушить цепочки поставок российской нефти. По информации МЭА, 160 танкеров, попавших под санкции США на прошлой неделе, сформировали порядка 22% морского экспорта России в 2024 году.
∙ 4 млн баррелей премиальной российской нефти — ВСТО и Сокол — застряли у побережья Китая. Порты Шаньдуна не решаются принимать грузы несмотря на наличие льготного периода перед вступлением новых санкций в силу. По словам источников, опрошенных Bloomberg, ответом на санкции может стать использование небольших портов и/или перевалка нефти с судна на судно.
∙ Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня на 6 недель. Перемирие стартует с воскресенья. Израиль должен будет вывести войска из населенных районов сектора Газа.
∙ Государственные НПЗ Индии стремятся ускорить платежи за российскую нефть, надеясь завершить сделки до того, как санкции официально вступят в силу в следующем месяце. Срок проведения платежей сократился до двух дней с прежних пяти. Российские баррели формируют около трети всего импорта нефти Индии, поэтому страна стремится получить как можно больше поставок с подсанкционных судов, пока это легально возможно. По данным Bloomberg и Kpler, в данный момент к берегам страны направляется по меньшей мере 4,4 млн баррелей российской нефти. Шесть санкционированных танкеров направляются в индийские порты — они должны успеть разгрузиться до того, как санкции вступят в силу.
∙ Кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио выступил против того, чтобы Chevron продолжала добывать нефть в Венесуэле. На сегодняшний день это единственная американская компания, которой администрация Байдена предоставила особую лицензию на ведение деятельности в Венесуэле. Рубио утверждает, что это приносит миллиарды долларов правительству Мадуро.
∙ ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025 г. на уровне 1,4 млн баррелей в сутки. Альянс также дал первую оценку по нефтяному спросу на 2026 г. — 106,63 млн б/с, что предусматривает рост к прогнозному уровню 2025 г. на 1,43 млн б/с.
∙ По данным LSEG, на танкерах, попавших под санкции США, застряло около 500 000 тонн российских нефтепродуктов.
Фьючерсы на природный газ зависли в середине своего восходящего канала. Вероятным видится продолжение коррекции к уровню $3,6−3,7 за MMBtu.
Сегодня EIA обновит отчет по рынку природного газа.
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