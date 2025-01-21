Цены на нефть снизились на мировом рынке 21 января

Так, мартовский фьючерс на нефть Brent торговался на уровне 78,86 доллара за баррель, согласно данным на 14:01 по московскому времени. В последний раз цена на «черное золото» этой марки опускалась ниже уровня в 79 долларов за баррель 10 января.