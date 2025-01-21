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Цены на нефть снизились на мировом рынке 21 января

Стоимость фьючерсов на нефть основных марок значительно опустилась на мировых рынках, следует из данных торгов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, мартовский фьючерс на нефть Brent торговался на уровне 78,86 доллара за баррель, согласно данным на 14:01 по московскому времени. В последний раз цена на «черное золото» этой марки опускалась ниже уровня в 79 долларов за баррель 10 января.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть WTI на 14:03 мск составляла 75,47 доллара за баррель, так же впервые с 10 января.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».