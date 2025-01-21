Автобус следует по дефицитному маршруту. Правительству предложили механизм обновления общественного транспорта

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в инициативе объединения есть здравые предпосылки в условиях, когда разрыв в качестве общественного транспорта между Москвой и другими городами растет. По его словам, ключевая проблема, которая приобретает особую остроту, — гарантии загрузки производств. Почти все промышленные предприятия в 2024 году столкнулись с беспрецедентным оттоком кадров, и долгосрочные контракты позволят удержать персонал, отмечает эксперт. По словам Бурмистрова, создание инструмента, который позволит аккумулировать средства на обновление парка, — очень хорошая идея: «Пример дорожного фонда показывает, что за счет платных дорог можно существенно улучшить ситуацию с финансированием». Но, подчеркивает он, вопрос в том, как наполнить фонд, ведь сбор с поездок на общественном транспорте и туристический налог — крайне небольшие средства.