Заметного охлаждения экономики РФ полгода не ждут

В ИНП РАН полагают, что экономика РФ в конце 2024 года достигла локального пика, превышение которого еще некоторое время возможно за счет бюджетного импульса декабря 2024 года. «О переломе тенденции экономического роста можно будет судить после выхода официальной статистики за декабрь 2024 года и начало 2025 года», — отмечают они. С ними соглашаются эксперты Центра развития ВШЭ. Их свежие оценки сводного опережающего индикатора экономической активности также свидетельствуют, что охлаждение экономики «становится все более вероятным». «Хотя серьезное ухудшение общеэкономической конъюнктуры в России может последовать только за значительными негативными изменениями на рынке нефти и ростом потребительского и/или предпринимательского пессимизма, вполне вероятно, что высокий уровень ключевой ставки ЦБ охладит экономику. Как скоро при этом удастся обуздать инфляцию, зависит от масштабов бюджетных вливаний», — заключают в центре.