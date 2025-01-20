Раскрыта сумма, которую Трамп может предложить за покупку Гренландии

Для оценки стоимости Гренландии предлагается рассматривать её как недвижимость, учитывая доходы от полезных ископаемых. Оценка стоимости потребует учета затрат на добычу и возможных финансовых инструментов сделки, таких как рассрочка или опционы. Финальная цена будет зависеть от множества факторов, включая риски и социальные последствия для населения.
Оценка стоимости Гренландии варьируется от 12,5 до 77 миллиардов долларов. Такую сумму назвал бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Дэвид Баркер в интервью The New York Times. Оценку Financial Times в 1,1 трлн долларов он посчитал сомнительной, так как ресурсы острова не оправдывают такой стоимости.
Продажа территорий между странами не является чем-то необычным. История знает такие сделки, как покупка Вашингтоном Аляски у России в 1867 году за 7,2 млн долларов или Виргинских островов у Дании в 1917 году за 25 млн долларов. В случае с Гренландией также нужно учитывать мнение её 57 тысяч жителей, что потребует проведения референдума.
Гренландия привлекает внимание из-за своего стратегического положения и богатых ресурсов, таких как литий и кобальт, которые интересуют США для снижения зависимости от Китая. Однако ресурсы острова все еще не разработаны, нет достаточного количества инвестиций. Это повышает вероятность реализации планов Трампа.