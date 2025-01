Раскрыта сумма, которую Трамп может предложить за покупку Гренландии

Оценка стоимости Гренландии варьируется от 12,5 до 77 миллиардов долларов. Такую сумму назвал бывший экономист Федерального резервного банка Нью-Йорка Дэвид Баркер в интервью The New York Times. Оценку Financial Times в 1,1 трлн долларов он посчитал сомнительной, так как ресурсы острова не оправдывают такой стоимости.