Раскрыта сумма, которую Трамп может предложить за покупку Гренландии

Продажа территорий между странами не является чем-то необычным. История знает такие сделки, как покупка Вашингтоном Аляски у России в 1867 году за 7,2 млн долларов или Виргинских островов у Дании в 1917 году за 25 млн долларов. В случае с Гренландией также нужно учитывать мнение её 57 тысяч жителей, что потребует проведения референдума.