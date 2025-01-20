Эксперт объяснил, почему не все россияне получат пенсию в 2025 году

«Согласно графику повышения пенсионного возраста, в 2025 году не будет достигнуто нового возрастного рубежа для выхода на пенсию по старости на общих основаниях. Таким образом, мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения смогут оформить страховую пенсию по старости только в 2026 году, по достижении возрастного критерия — 64 года для мужчин и 59 лет для женщин», — пояснил эксперт.