Эксперт объяснил, почему не все россияне получат пенсию в 2025 году

«Согласно графику повышения пенсионного возраста, в 2025 году не будет достигнуто нового возрастного рубежа для выхода на пенсию по старости на общих основаниях. Таким образом, мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения смогут оформить страховую пенсию по старости только в 2026 году, по достижении возрастного критерия — 64 года для мужчин и 59 лет для женщин», — пояснил эксперт.
Русяев подчеркнул, что указанная ситуация не касается граждан, обладающих правом на досрочное оформление пенсии. Он отметил, что одной из основных причин отказа в начислении пенсии часто становится недостаточный страховой стаж или нехватка индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
По словам Русяева, в 2025 году минимальные требования будут следующими: 15 лет трудового стажа и 30 ИПК. Юрист пояснил, что наибольший риск столкнуться с отказом имеют лица, которые работали неофициально, занимались самозанятостью, либо в чьи пользу уплачивались недостаточные взносы в Пенсионный фонд. Помимо этого, отказ возможен в случаях, если Пенсионный фонд России (ПФР) не признает трудовой стаж из-за ошибок или несоответствий в предоставленных документах, добавил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».