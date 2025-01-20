Экономист объяснил, когда невыгодно рефинансировать ипотеку

«Рефинансировать ипотеку выгодно в ситуации, когда ставка, по которой был взят кредит, выше, чем та, что в настоящее время на рынке, на несколько процентов. Например, если кредит взят по ставке в 10%, то рефинансирование будет иметь практический смысл при ставке в 8%. Но, если уже погашено более 50% основного долга, рефинансирование, как правило, невыгодно. Учитывая тот факт, что в настоящее время ставки по кредитам высокие, выгодных предложений по рефинансированию ипотеки в ближайшее время ожидать не стоит точно», — уточнил эксперт.
Он объяснил, что при аннуитетных платежах (равными частями — «Газета.Ru») основная часть ежемесячного платежа в первые годы уходит на выплату процентов по ипотеке. Со временем эта часть уменьшается, а большая доля средств начинает направляться на погашение основного долга. Таким образом, рефинансирование ипотеки наиболее выгодно на первых этапах после оформления кредита, отметил Балынин.
При этом он добавил, что рефинансирование связано с дополнительными затратами для заемщика из-за необходимости переоформления кредитной документации.
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