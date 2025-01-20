Экономист объяснил, когда невыгодно рефинансировать ипотеку

«Рефинансировать ипотеку выгодно в ситуации, когда ставка, по которой был взят кредит, выше, чем та, что в настоящее время на рынке, на несколько процентов. Например, если кредит взят по ставке в 10%, то рефинансирование будет иметь практический смысл при ставке в 8%. Но, если уже погашено более 50% основного долга, рефинансирование, как правило, невыгодно. Учитывая тот факт, что в настоящее время ставки по кредитам высокие, выгодных предложений по рефинансированию ипотеки в ближайшее время ожидать не стоит точно», — уточнил эксперт.