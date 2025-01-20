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CBO: госдолг США в 2035 году превысит 52 трлн долларов и составит 118,5% ВВП

Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует рост государственного долга с 2025 по 2035 год на фоне увеличения процентных платежей и расходов на социальное обеспечение и медицинское обслуживание, которые будут опережать рост доходов.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно CBO, к концу 2025 года федеральный долг повысится до 118% ВВП с 98% ВВП, зафиксированных в конце 2024 года.

В 2029 году долг превзойдет свой предыдущий максимум в 106% ВВП, который отмечался в 1946 году.

Прогнозируемый дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 1,9 трлн долларов, а в 2035 году поднимется до 2,7 трлн долларов. Основным драйвером дефицита станут чистые процентные расходы. В ближайшие годы, по оценкам CBO, они будут сопоставимы с суммами дискреционных расходов на оборонную или необоронную деятельность.

Совокупный дефицит за период 2025—2034 годов будет на 1 триллион долларов, или на 4%, меньше, чем в предыдущих прогнозах, которые управление озвучило в июне 2024 года. В основном это связано с ростом прогнозируемых поступлений налогов на доходы физических лиц.

В прогнозах СВО учтены последствия налоговых изменений, которые должны произойти в конце года в соответствии с действующим законодательством.

Они будут способствовать увеличению доходов, сокращению федеральных заимствований и выделению дополнительных средств для частных инвестиций. Однако одновременно эти налоговые изменения приведут к сокращению предложения на рынке труда (рабочей силы), уменьшению предусмотренных налоговым кодексом стимулов для сбережений и инвестиций и ослаблению спроса в целом на товары и услуги.

Как считает СВО, на фоне роста безработицы реальный рост ВВП замедлится с ожидаемых в 2024 году 2,3% до 1,9% в 2025 году.

В период с 2026 по 2035 год рост ВВП США будет составлять в среднем 1,8%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».