CBO: госдолг США в 2035 году превысит 52 трлн долларов и составит 118,5% ВВП

Совокупный дефицит за период 2025—2034 годов будет на 1 триллион долларов, или на 4%, меньше, чем в предыдущих прогнозах, которые управление озвучило в июне 2024 года. В основном это связано с ростом прогнозируемых поступлений налогов на доходы физических лиц.