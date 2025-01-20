CBO: госдолг США в 2035 году превысит 52 трлн долларов и составит 118,5% ВВП

Согласно CBO, к концу 2025 года федеральный долг повысится до 118% ВВП с 98% ВВП, зафиксированных в конце 2024 года.
Прогнозируемый дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 1,9 трлн долларов, а в 2035 году поднимется до 2,7 трлн долларов. Основным драйвером дефицита станут чистые процентные расходы. В ближайшие годы, по оценкам CBO, они будут сопоставимы с суммами дискреционных расходов на оборонную или необоронную деятельность.
Совокупный дефицит за период 2025—2034 годов будет на 1 триллион долларов, или на 4%, меньше, чем в предыдущих прогнозах, которые управление озвучило в июне 2024 года. В основном это связано с ростом прогнозируемых поступлений налогов на доходы физических лиц.
Они будут способствовать увеличению доходов, сокращению федеральных заимствований и выделению дополнительных средств для частных инвестиций. Однако одновременно эти налоговые изменения приведут к сокращению предложения на рынке труда (рабочей силы), уменьшению предусмотренных налоговым кодексом стимулов для сбережений и инвестиций и ослаблению спроса в целом на товары и услуги.
В период с 2026 по 2035 год рост ВВП США будет составлять в среднем 1,8%.
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