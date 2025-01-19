Экономист оценил перспективы сокращения расходов бюджета США

Говоря о прогнозе на текущий год, Табах допускает, что ситуация будет «инерционной», а потом она будет зависеть от тарифной и налоговой политики новой администрации. «Скорее всего, этот год будет инерционный, а дальше все очень сильно зависит от формата, в котором будет проводиться тарифная и налоговая политика: то есть ориентирована она будет больше на ограничение рынков США или больше на повышение доходной части, насколько будет расти при этом американская экономика и, соответственно, где удастся снизить расходы», — добавил эксперт.