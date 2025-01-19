Экономист оценил перспективы сокращения расходов бюджета США

Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8−7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США «вышедшим из-под контроля» и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
«Наполеоновские планы Маска и других не учитывают реальность: порядка 75% бюджетных расходов относятся к категории защищенных. Военные расходы вряд ли будут существенно корректировать. Социальные расходы нельзя корректировать по закону. Поэтому вместо триллионных сокращений расходов максимум около 200 миллиардов (долларов — ред.), и то не сразу», — считает Табах.
«История много раз показывала: в Америке не умеют хорошо сокращать расходы или повышать налоги, в Америке умеют “вырастать” из долгов и бюджетного дефицита, наращивая налоговую базу. В ближайшие пару-тройку лет, с учетом финансовых планов Трампа, дефицит будет высоким. Это практически неизбежно», — сказал эксперт.
Говоря о прогнозе на текущий год, Табах допускает, что ситуация будет «инерционной», а потом она будет зависеть от тарифной и налоговой политики новой администрации. «Скорее всего, этот год будет инерционный, а дальше все очень сильно зависит от формата, в котором будет проводиться тарифная и налоговая политика: то есть ориентирована она будет больше на ограничение рынков США или больше на повышение доходной части, насколько будет расти при этом американская экономика и, соответственно, где удастся снизить расходы», — добавил эксперт.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена. Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Маск в конце декабря возмутился тем, что граждане США в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках НАТО.