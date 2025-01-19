Возможность девальвации рубля в 2025 году оценили

Ключевое значение будут иметь операции Минфина и ЦБ на внутреннем валютном рынке, предположил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Влияние, с его слов, также окажет и спрос на валюту от импортеров. В начале года этот показатель, вероятно, снизится, что может привести к более крепкому рублю, но в последующем, если ЦБ продолжит скупать валюту на открытом рынке, национальная валюта будет ослабляться, полагает эксперт.