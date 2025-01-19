Сверкающие «Соболя». Особенности инвестиций в серебряные монеты

При инвестициях в драгоценные монеты стоит учитывать не слишком высокую ликвидность актива. Даже в крупных банках они доступны не во всех отделениях, еще в меньшем количестве отделений можно продать монеты обратно банку. Вместе с тем серебряные монеты за счет меньшей стоимости обычно доступны в большем количестве отделений. Например, в Сбербанке в Москве и Московской области такие монеты можно купить в 185 отделениях, тогда как золотые лишь в 129. Однако цена выкупа по сравнению с ценой продажи в зависимости от банка может достигать 20−25%, что значительно больше, чем в случае золотых монет.