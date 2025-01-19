Народные облигации: альтернатива биржевым инструментам или пустая трата времени?

Второе преимущество следует из первого. У этих бумаг нулевая дюрация, за счет чего народные бонды выиграют у биржевых облигаций с фиксированным купоном, если ЦБ поднимет ключевую ставку. Спрос на старые выпуски рыночных фиксов упадет, а вслед за ним и текущая цена и доходность к погашению. А вот народным облигациям такое не грозит, ведь продать их всегда можно по цене номинала.