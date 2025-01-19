Народные облигации: альтернатива биржевым инструментам или пустая трата времени?

Что такое народные облигации?
Народные облигации — это долговые бумаги, которые могут выпускать государство, муниципалитеты или компании. А вот купить их могут только физлица. Эти ценные бумаги не обращаются на бирже, то есть брокерский счет не нужен. Купить народные облигации можно через приложение банка или финансовую платформу Мосбиржи — Финуслуги.
Цена народной облигации равна сумме номинала и накопленного купонного дохода (НКД) на дату покупки. Проценты на каждую бумагу накапливаются каждый день. Если инвестор покупает облигацию не в дату размещения, то ему придется заплатить номинал и НКД, но первую купонную выплату он получит в полном объеме с учетом уплаченного НКД.
Подать заявку на продажу облигаций можно в любой момент, не дожидаясь погашения долга эмитентом. Однако некоторые эмитенты могут устанавливать запретительный период, в течение которого инвестор не может продать бумаги. Например, народные облигации Евротранса нельзя продать до 25 марта 2025 года.
Историческая справка
Народные облигации — инструмент не новый. Еще в начале 2000-х их начали выпускать регионы. Привлеченные деньги, как правило, направляли на компенсацию дефицита бюджета или финансирование инфраструктурных проектов.
В 2017 году Минфин тоже начал размещать народные облигации — ОФЗ-н. Но основной целью было не привлечь деньги в бюджет, а поднять градус инвестиционной культуры. Разместив пять выпусков ОФЗ-н, Минфин прекратил выпускать народные бумаги в 2022 году. Погашение последнего выпуска ОФЗ-н запланировано на 2025 год. Сейчас ОФЗ-н недоступны к покупке.
В 2023 году народные облигации впервые выпустила компания — МТС. Сегодня инвесторам доступны два выпуска народных облигаций МТС и один — Евротранс.
В чем преимущества народных облигаций?
Говоря о плюсах, в первую очередь следует отметить, что народные облигации защищены от процентного риска. Эти бумаги на бирже не торгуются. Продать их можно напрямую эмитенту по цене покупки, при этом получить накопленные проценты, которые начисляются ежедневно.
Второе преимущество следует из первого. У этих бумаг нулевая дюрация, за счет чего народные бонды выиграют у биржевых облигаций с фиксированным купоном, если ЦБ поднимет ключевую ставку. Спрос на старые выпуски рыночных фиксов упадет, а вслед за ним и текущая цена и доходность к погашению. А вот народным облигациям такое не грозит, ведь продать их всегда можно по цене номинала.
Кроме того, в отличие от банковских вкладов народные облигации фиксируют высокую доходность не на месяцы, а на годы.
Также народные бумаги просто приобрести и продать: ни брокерского счета, ни комиссий за покупку и продажу.
Минусы народных облигаций
На первый взгляд может показаться, что народные облигации — идеальный инструмент для новичка в инвестициях: просты, ликвидны и надежны. Но практически каждый плюс этого инструмента перекрывается жирным минусом.
Во-первых, заработать на разнице между ценой покупки и продажи народных облигаций не получится, в отличие от рыночных бондов. Поэтому если инвестор думает, что ключевая ставка и ставки в экономике в дальнейшем будут только снижаться, в этом случае логичнее выбрать корпоративные облигации, которые позволят заработать на изменении цены.
Во-вторых, народные облигации невозможно купить на ИИС. А это значит, что никаких налоговых вычетов на купонный доход по народным бумагам не будет.
В-третьих, те, кто рассматривает народные облигации в качестве альтернативы депозиту, должны знать, что эти бумаги, в отличие от банковских вкладов, не застрахованы в АСВ.
В-четвертых, скудный выбор. Народных облигаций крайне мало: в январе 2025 года приобрести можно бумаги только из четырех выпусков. Да и объемы размещения по сравнению с корпоративными бумагами тоже небольшие.
Что делать инвесторам?
Народные облигации — инструмент для тех, кто готов пожертвовать возможностью заработать на изменении цен биржевых бондов и отказаться от налоговых льгот, которыми можно воспользоваться, покупая ценные бумаги на ИИС. Пусть они могут, на первый взгляд, показаться крайне удобным и простым инструментом, за эти удобство и простоту придется заплатить ограниченными возможностями.
Поэтому при прочих равных инвесторам все же лучше отдать предпочтение биржевым облигациям. Для новичков, к примеру, отлично подойдут ОФЗ и долговые бумаги российских компаний первого эшелона.
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