Экономист рассказала, что такое индекс несчастья

Индекс был основан на критике теории новозеландского экономиста Уильяма Филлипса, согласно которой государство постоянно вынуждено балансировать между уровнем безработицы и уровнем инфляции, имеющими обратную зависимость. То есть при снижении уровня безработицы неизменно растет инфляция, а при росте безработицы инфляция падает.
«Однако закономерности, доказанные Филлипсом, не подтверждались в условиях стагфляции, когда инфляция растет в периоды экономического спада и депрессии, при которых активно растет циклическая безработица», — объясняет экономист.
Это состояние экономики объясняется социальной нестабильностью, экономической неуверенностью и высокими инфляционными ожиданиями. По законам поведенческой экономики, неуверенность распространяется и на производителей и продавцов. У них сокращается горизонт планирования, и они не заинтересованы в длительных инвестициях в расширение производства. Поэтому они просто спекулятивно поднимают цену на товары, увеличивая свою краткосрочную прибыль.
«Рост цен вкупе с депрессивным состоянием экономики повышает неуверенность потребителей и производителей, тем самым снижая уровень счастья в стране», — разъясняет Галина Сорокина.
Для того чтобы оценить, насколько россияне несчастны с точки зрения экономики, и какие периоды истории России за последние 30 лет были более счастливыми, экономист предлагает воспользоваться предложенным Оукеном индексом несчастья.
В начале девяностых в России была гиперинфляция, и по сравнению с темпами инфляции в стране уровень безработицы практически не оказывал влияния на уровень счастья.
Так, в 1992 году официальный уровень инфляции в стране составлял 2509%, и при уровне безработицы 5,2% индекс несчастья составлял 2514%, естественно, что многие аналитические агентства называли Россию самой депрессивной страной.
Очередной период несчастья в России случился в 1998 году, в котором произошел дефолт, и многие потеряли не только деньги, но и работу.
Начиная с 2000 года, индекс несчастья в стране падал и уже с 2004-го не превышал 20%. Однако, чтобы оценить насколько мы несчастны, необходимо посмотреть на уровень несчастья в других странах.
«Анализ нескольких стран по открытым данным показал, что уровень нашего несчастья, по формуле Оукена, ненамного отличается от Канады, Германии, Франции, Бразилии», — резюмирует Галина Сорокина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».