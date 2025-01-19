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Экономист рассказала, что такое индекс несчастья

В 1980 году американский экономист Артур Оукен предложил считать индексом несчастья сумму уровня инфляции и уровня безработицы в стране. Насколько справедливо судить о счастье или несчастье нации на основании этого индекса, рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Аргументы и факты

Индекс был основан на критике теории новозеландского экономиста Уильяма Филлипса, согласно которой государство постоянно вынуждено балансировать между уровнем безработицы и уровнем инфляции, имеющими обратную зависимость. То есть при снижении уровня безработицы неизменно растет инфляция, а при росте безработицы инфляция падает.

«Однако закономерности, доказанные Филлипсом, не подтверждались в условиях стагфляции, когда инфляция растет в периоды экономического спада и депрессии, при которых активно растет циклическая безработица», — объясняет экономист.

Это состояние экономики объясняется социальной нестабильностью, экономической неуверенностью и высокими инфляционными ожиданиями. По законам поведенческой экономики, неуверенность распространяется и на производителей и продавцов. У них сокращается горизонт планирования, и они не заинтересованы в длительных инвестициях в расширение производства. Поэтому они просто спекулятивно поднимают цену на товары, увеличивая свою краткосрочную прибыль.

«Рост цен вкупе с депрессивным состоянием экономики повышает неуверенность потребителей и производителей, тем самым снижая уровень счастья в стране», — разъясняет Галина Сорокина.

Для того чтобы оценить, насколько россияне несчастны с точки зрения экономики, и какие периоды истории России за последние 30 лет были более счастливыми, экономист предлагает воспользоваться предложенным Оукеном индексом несчастья.

В начале девяностых в России была гиперинфляция, и по сравнению с темпами инфляции в стране уровень безработицы практически не оказывал влияния на уровень счастья.

Так, в 1992 году официальный уровень инфляции в стране составлял 2509%, и при уровне безработицы 5,2% индекс несчастья составлял 2514%, естественно, что многие аналитические агентства называли Россию самой депрессивной страной.

Очередной период несчастья в России случился в 1998 году, в котором произошел дефолт, и многие потеряли не только деньги, но и работу.

Начиная с 2000 года, индекс несчастья в стране падал и уже с 2004-го не превышал 20%. Однако, чтобы оценить насколько мы несчастны, необходимо посмотреть на уровень несчастья в других странах.

«Анализ нескольких стран по открытым данным показал, что уровень нашего несчастья, по формуле Оукена, ненамного отличается от Канады, Германии, Франции, Бразилии», — резюмирует Галина Сорокина.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».