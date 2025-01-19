Экономист рассказала, что такое индекс несчастья

Это состояние экономики объясняется социальной нестабильностью, экономической неуверенностью и высокими инфляционными ожиданиями. По законам поведенческой экономики, неуверенность распространяется и на производителей и продавцов. У них сокращается горизонт планирования, и они не заинтересованы в длительных инвестициях в расширение производства. Поэтому они просто спекулятивно поднимают цену на товары, увеличивая свою краткосрочную прибыль.