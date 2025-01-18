Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта в США

Двадцать первого декабря президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, который позволил предотвратить шатдаун. К завершению срока финансирования федеральных ведомств, предусмотренных новым законом (14 марта), у власти уже будет новая администрация США во главе с Дональдом Трампом.