Йеллен анонсировала чрезвычайные меры, чтобы избежать дефолта в США

«Настоящее письмо направлено с целью уведомить вас… о чрезвычайных мерах, которые министерство финансов начнет применять с 21 января», — говорится в письме Йеллен руководству конгресса США в связи с достижением потолка госдолга и угрозой дефолта.
Йеллен добавила, что чрезвычайные меры продлятся до 14 марта. Она предупредила, что период действия чрезвычайных мер будет сопровождаться «значительной неопределенностью, “включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США на месяцы вперед…”.
«Я с уважением призываю конгресс действовать оперативно», — заявила глава минфина.
Двадцать первого декабря президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, который позволил предотвратить шатдаун. К завершению срока финансирования федеральных ведомств, предусмотренных новым законом (14 марта), у власти уже будет новая администрация США во главе с Дональдом Трампом.