В США анонсировали чрезвычайные меры против дефолта

14 января РИА Новости сообщало, что госдолг США может достичь верхнего предела, который установлен законом, угрожая экономике дефолтом, поскольку нынешний глава государства Джо Байден не заявлял намерения повысить потолок до нового значения, а будущий президент Дональд Трамп может не успеть вступить в должность для предотвращения опасной ситуации.