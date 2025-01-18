«Русский стандарт»: в РФ в 2024 году стали реже покупать онлайн

Так, в рамках исследования аналитики «Русского стандарта» изучили все онлайн- и офлайн-покупки по данным эквайринговой сети банка (одна из крупнейших по величине в России). Как показала статистика, 59% от общего числа покупок в 2024 году пришлось на офлайн, а 41% — на онлайн. При этом годом ранее соотношение было с заметным перевесом в пользу онлайна — 57% против 44% у офлайна.