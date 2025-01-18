«Русский стандарт»: в РФ в 2024 году стали реже покупать онлайн

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Почти 60% от общего числа покупок россиян в 2024 году пришлось на офлайн-магазины. Годом ранее в лидерах были покупки онлайн, их доля составляла 57%, говорится в исследовании банка «Русский стандарт» (текст есть в распоряжении ТАСС).
Так, в рамках исследования аналитики «Русского стандарта» изучили все онлайн- и офлайн-покупки по данным эквайринговой сети банка (одна из крупнейших по величине в России). Как показала статистика, 59% от общего числа покупок в 2024 году пришлось на офлайн, а 41% — на онлайн. При этом годом ранее соотношение было с заметным перевесом в пользу онлайна — 57% против 44% у офлайна.
«Столь заметный рост в статистике офлайна можно связать с активным развитием и популяризацией инновационных российских сервисов бесконтактных платежей (оплата по QR-коду через СБП, с помощью NFC-табличек через СБП, а также с помощью национальных платежных сервисов через приложения “СБПэй” и Mir Pay) на кассах торговых точек. Так, только за 11 месяцев 2024 года, по данным эквайринговой сети банка, общее число бесконтактных покупок в офлайне выросло в 2,5 раза относительно аналогичного периода 2023 года», — указали аналитики «Русского стандарта».
По данным банка, общий средний чек всех покупок россиян в офлайне в 2024 году немного выше, чем в онлайне — 1 596 рублей против 1 538 рублей. Годом ранее офлайн также лидировал, но с более заметным отрывом — 1 497 рублей против 1 286 рублей у онлайна.
Самые частые покупки
В число самых популярных категорий трат в зависимости от числа покупок в офлайне в 2024 году вошли супермаркеты со среднем чеком в 583 рубля, точки быстрого питания (средний чек 393 рубля) и автомойки (средний чек 119 рублей).
В онлайне в число категорий-лидеров вошли также супермаркеты (средний чек 385 рублей), активный отдых и развлечения, в том числе прокат спортивного инвентаря, электросамокатов и пр. (122 рубля) и магазины детской одежды (средний чек 1 762 рубля).
Методология
В рамках исследования эксперты банка изучили данные эквайринговой сети «Русского стандарта» (занимает пятое место по величине в России, 81 место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров) по количеству и средним чекам всех покупок, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) в 2024 и 2023 гг.