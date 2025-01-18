Риэлтор раскрыла суть альтернативной сделки по покупке жилья

По ее словам, назвать сделку альтернативный можно тогда, когда хотя бы один человек одновременно продает и покупает недвижимость. Механизм представляет собой цепочку из сделок с одновременной регистрацией перехода права. Причем в одной цепочке может быть две, три, четыре или более сделок.
Многие банки, отметила риэлтор, уже активно проводят альтернативные сделки. Они должны оформляться либо за наличный расчет, либо с использованием ипотеки того банка, который проводит эту альтернативную цепочку.
«Давайте рассмотрим, как происходит процесс. Участников сделки будем называть по номерам. Допустим, что у нас две сделки по покупке квартиры. В первой сделке покупатель “один” приобретает у продавца “два”. Во второй сделке покупатель “два” приобретает у продавца “три”. По этим двум сделкам оба договора купли-продажи будут подписаны и сданы на регистрацию в Росреестр в один день», — пояснила Олеся Белоглазова.
Она добавила, что все участники цепочки, помимо договора купли-продажи, подписывают еще договор по расчетам в банке, где будут прописаны условия получения денег.
«Фактически деньги от покупателя “один” поступают конечному продавцу “три”, минуя их частника сделки “два”. Но если стоимость продаваемых и покупаемых объектов недвижимости разнится, то участники сделки в цепочке: либо добавляют свои средства, либо частично получают их. Все это прописывается в договоре», — рассказала эксперт.
Для того, чтобы конечный продавец, или несколько продавцов, получили деньги, должны быть зарегистрированы все сделки, которые участвую в цепочке. Это обязательное условие.
Преимуществом альтернативных сделок риэлтор назвала одновременную быструю регистрацию всех сделок, а также безопасную передачу и получение денег. Кроме того, в альтернативных сделках также можно использовать электронную регистрацию, что позволит за несколько дней зарегистрировать все сделки.
Однако, здесь также есть риски, предупредила Ольга Беленькая. Так, из-за какого-нибудь одного объекта недвижимости не состоится расчет по остальным сделкам.
«Например, если по одному из объектов недвижимости есть обременение/арест/запрет на регистрацию перехода права, то регистрация по этому объекту не пройдет. А остальные сделки зарегистрируют. При этом общие условия для получения денег выполнены не будут. И расчеты не произведут. Некоторые продавцы на какое-то время останутся без квартиры и без денег. Нужно будет индивидуально решать данную ситуацию. Решение займет время», — пояснила риэлтор.
Она посоветовала проводить сделки только после юридической проверки всех объектов. За этим покупателям лучше обратиться к юристу в агентство недвижимости.
В целом, альтернативные сделки упрощают проведение сделок. Но рекомендуется проводить их в сопровождении агентств недвижимости, заключила Ольга Беленькая.
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