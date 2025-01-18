Риэлтор раскрыла суть альтернативной сделки по покупке жилья

«Например, если по одному из объектов недвижимости есть обременение/арест/запрет на регистрацию перехода права, то регистрация по этому объекту не пройдет. А остальные сделки зарегистрируют. При этом общие условия для получения денег выполнены не будут. И расчеты не произведут. Некоторые продавцы на какое-то время останутся без квартиры и без денег. Нужно будет индивидуально решать данную ситуацию. Решение займет время», — пояснила риэлтор.