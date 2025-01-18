Axios: пошлины Трампа могут ударить по его крупным корпоративным спонсорам

Ford, General Motors, Stellantis, Stanley Black & Decker и Тим Кук из Apple выписали семизначные чеки на инаугурацию Трампа, которая, по прогнозам, превзойдет его первую церемонию вступления в должность в 2017 году и инаугурацию президента Джо Байдена в 2021 году. Они сделали это, несмотря на то, что планируемые Трампом новые пошлины могут серьезно подорвать прибыль их компаний, говорится в статье.
Трамп рассчитывает, что повышение тарифов защитит американские предприятия, приведет к созданию рабочих мест, компенсирует снижение корпоративного налога, которого он добивается, и поможет ему выполнить предвыборное обещание — отменить налоги на чаевые.
По мнению гендиректора Stanley Black & Decker Дональда Аллена, «маловероятно», что тарифы вернут в США производство. «Это просто нерентабельно», считает Аллен, чья компания имеет заводы в США, Мексике, Китае, Бразилии и Великобритании. Он добавил, что его компания разрабатывает планы на случай повышения пошлин Трампом и намерена вывести производство из Китая.
Американская «большая тройка» (General Motors, Ford, Stellanis) и японская Toyota жертвуют на инаугурацию Трампа по 1 млн долларов, и у всех есть заводы в Мексике.
Гендиректор Apple Тим Кук действует по-другому. Когда его спросили о влиянии тарифов на его компанию, которая производит большую часть продукции в Китае, он ответил: «Я собираюсь сделать ставку на это». Примечательно, что на инаугурацию Трампа жертвует лично Кук, а не Apple. Во время первого президентства Трампа Кук использовал свои отношения с ним, чтобы отстаивать освобождение от пошлин продукции Apple: iPhone, iPad и MacBook. В чем и преуспел.
Следует отметить, что Трамп победил на выборах 2024 года без особой помощи от многих корпоративных спонсоров, хотя он и получил пожертвования от нескольких миллиардеров, включая Илона Маска.
Будут победители и проигравшие.
Майкл Гласснер, бывший старший советник Трампа, убежден, что пожертвования на инаугурацию сами по себе не повлияют на политику Трампа. «Создание рабочих мест в Америке — вот фактор номер один. Именно это поможет занять место за столом», — сказал он.
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