Axios: пошлины Трампа могут ударить по его крупным корпоративным спонсорам

Гендиректор Apple Тим Кук действует по-другому. Когда его спросили о влиянии тарифов на его компанию, которая производит большую часть продукции в Китае, он ответил: «Я собираюсь сделать ставку на это». Примечательно, что на инаугурацию Трампа жертвует лично Кук, а не Apple. Во время первого президентства Трампа Кук использовал свои отношения с ним, чтобы отстаивать освобождение от пошлин продукции Apple: iPhone, iPad и MacBook. В чем и преуспел.